Ministrul Finanțelor: ”Avem sumele necesare pentru organizarea alegerilor locale şi parlamentare în cele mai bune condiţii”

"Ne-am asigurat că această rectificare are sumele necesare pentru organizarea alegerilor locale şi parlamentare în cele mai bune condiţii. În acelaşi timp nu am uitat de efortul făcut de autorităţile locale în această perioadă şi astfel asigurăm (sumele n.r.) pentru autorităţile locale. Iniţial, la începutul anului, sumele de la buget pe care le susţineam pentru cheltuielile cu asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiile lunare erau de 50%. Deci, Guvernul susţinea 50% din aceste sume. Am crescut acest procent la 70% prin această rectificare", a precizat Florin Cîţu.

El a subliniat că tot pentru autorităţile locale vor fi suplimentate resursele cu 433 de milioane de lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, programul pentru şcoli al României. "Bineînţeles că suntem conştienţi că veniturile autorităţilor locale au suferit în acesta perioadă şi de aceea prin reechilibrare de la bugetul de stat vom aloca sume suplimentare pentru autorităţile locale", a mai spus şeful de la Finanţe, potrivit AGERPRES.