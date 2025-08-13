Ministerul Finanţelor propune modificarea modului în care companiile care au datorii către bugetul de stat pot beneficia de plata acestora în mod eşalonat. Măsura face parte din pachetul al doilea propus de guvern pentru reducerea deficitului bugetar şi a fost propusă în contextul în care numeroase companii care au beneficiat de eşalonări fără garanţii au ajuns să înregistreze debite tot mai mari la buget. Pe lângă introducerea de garanţii pentru companiile noi, propunerea vizează şi reducerea termenelor de plată.

Ministrul Finanţelor Publice anunţă „schimbarea filosofiei” în privinţa modului în care se fac eşalonările datoriilor către bugetul de stat.



Alexandru Nazare a explicat că, în prezent, există trei tipuri de eşalonări: cea simplificată, eşalonarea clasică şi eşalonarea cu risc fiscal mic.



„Eşalonarea simplificată a fost adoptată în pandemie şi a produs efectele în pandemie, dar ca multe alte lucruri care au fost iniţiate în pandemie, a fost permanentizată. Este vorba de un fel de credit cu buletinul aplicat companiilor, dar care nu acordă statului măsuri suficiente astfel încât să şi recupereze sumele atunci când aceste companii nu plătesc. Şi avem companii care au plecat de la o datorie foarte mică, de la poate o sută de mii de lei şi au ajuns la zeci de milioane. Şi nu este un caz, sunt foarte multe cazuri în care aceste companii au ajuns să acumuleze datorii foarte mari. Şi nu este vorba doar de eşalonarea simplificată. Vom regândi sistemul de eşalonări astfel încât să permitem contribuabililor corecţi care chiar au nevoie de o eşalonare să o facă, să-i ajutăm, dar în acelaşi timp prevenind abuzurile şi prevenind abuzul de aceste facilităţi acordate, care din nefericire se vede atunci când ne uităm la arieratele pe care le au aceste companii şi la numărul de debitori, care sunt foarte mulţi”, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor Publice.



Alexandru Nazare a subliniat că, în ceea ce priveşte eşalonarea simplificată, statul român are de recuperat 3 miliarde de lei. În ceea ce priveşte eşalonarea clasică şi eşalonarea cu risc fiscal mic, ministrul anunţă de asemenea schimbări, urmând că reprezentanţii companiilor care au datorii la stat să se angajeze că răspund personal pentru datoriile acestora, în temeiul unui contract de fideiusiune.



„Pentru celelalte tipuri de eşalonări, că e vorba de o companie care are mai puţin de 12 luni, nu aveam niciun fel de măsură asigurătorie. O companie nouă vine direct în eşalonare. Aceste companii vor trebui să prezinte garanţii. Şi am introdus un contract de fideiusiune pentru aceste companii şi nu doar pentru acestea, ci şi pentru celelalte tipuri de eşalonări, astfel încât să avem garanţii suficiente că vom recupera banii”, a subliniat ministrului.



Alexandru Nazare a anunţat de asemenea reducere a termenelor de eşalonare a datoriilor.



„Termenele pe care le aveau aceste companii până acum, pe diverse tipuri de eşalonări, inclusiv la restructurare, se reduc, vă dau un exemplu de la 180 la 60 de zile. Pentru că ei, practic, odată ce îşi luau eşalonarea, îşi eşalonau şi datoriile curente. Şi din cascadă în cascadă, din eşalonare în eşalonare, am ajuns în anumite cazuri (...) am ajuns la sute de milioane datorii companii care intră în concordat sau insolvenţă, după caz, după care statul trebuie să consume resurse, de toate felurile, să recupereze acei bani”, a adăugat Alexandru Nazare.