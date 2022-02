„Oamenii de Cugir nu sunt ignorați de Ministerul Economiei! Am luat la cunoştință de revedendicările angajaților Fabricii de Arme Cugir, astfel că am decis delegarea doamnei secretar de stat Daniela Nicolescu pentru discuții la fața locului cu oamenii care protestează şi cu reprezentanții conducerii fabricii din Alba.



Sunt ani de zile de când angajații de la Cugir încasează salarii extrem de mici raportate la prețurile strictului necesar zilnic. În plus, trebuie să ținem cont că, aceşti oameni asigură resursa umană calificată în domeniul industriei de apărare, în condițiile în care, la acest capitol, deja înregistrăm un deficit de personal specializat.



Așadar, DA, înțeleg nevoia creşterii salariilor angajaților, dar deciziile guvernamentale trebuie luate calculat, echilibrat şi cu asumarea impactului financiar important în conformitate cu Legea bugetului de stat.



Voi promova în continuare ca soluţie pentru întreaga industrie de apărare, demararea de investiții bazate pe planuri de management sustenabile, astfel încât, creșterea salarială să fie în concordanță cu performanța societăților sau companiilor din sectorul industrial.



Avem nevoie de retehnologizare la nivelul tuturor fabricilor din România şi de îmbunătăţirea condițiilor de muncă pentru că doar aşa vom reuşi să devenim competitivi.



Rămânem în contact cu oamenii care protestează la Cugir şi le transmit că revedicările lor se află, în acest moment, pe masa discuțiilor la Ministerul Economiei”, a transmis ministrul Florin Spătaru.