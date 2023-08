Jocurile facute de partide inaintea anului electoral 2024, cand Romania se va confrunta cu 4 tipuri de alegeri, au fost anlizate de consultatntul politic Miron Mitrea in editia de duminica seara a emisiunii "Culisele Puterii" de la Realitatea PLUS. Miza este una uriasa - candidatul la alegerile prezidentiale, astfel explicandu-se - in opina sa - mutarile pe care le fac partidele zilele acestea, precum si revenirea in prim-planul scenei politice a unor personaje extrem de controversate, cum sunt Victor Ponta sau Crin Antonescu.