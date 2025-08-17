. Această informație a fost transmisă de Țoiu în cadrul unei emisiuni difuzate duminică seară la TVR Info, precizând în același timp că detaliile finale privind data vizitei vor fi comunicate oportun.

Pe 20 septembrie, ministrul Oana Țoiu va participa la Chicago, unde se va concentra pe trei obiective principale: participarea României la Adunarea Generală a ONU, întâlnirea cu comunitățile românești din New York și Chicago și pregătirea întâlnirii bilaterale dintre cei doi șefi de stat.

„O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a ONU – aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunităţile de români atât în New York, cât şi în Chicago, şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump. Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a declarat Oana Țoiu.

Situația legată de includerea României în programul Visa Waiver

Ministrul de Externe a vorbit și despre evoluția negocierilor privind includerea României în programul Visa Waiver pentru Statele Unite. Oana Țoiu a declarat că discuțiile continuă la mai multe niveluri și că, în prezent, poziția României este mult mai bună decât în urmă cu câteva luni.

„În această perioadă, extrem de important pentru noi este şi programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punţi, suntem însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune”, a spus ministrul.

Șefa diplomației a evitat să ofere o dată precise pentru eliminarea vizelor, insistând că va anunța progresul doar atunci când acesta va fi concretizat. „România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver şi nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează şi o creştere a turismului, ceea ce înseamnă şi un interes pentru Statele Unite”.

Țoiu a explicat că negocierile implică colaborarea strânsă a Ministerului Afacerilor Interne, Cancelariei Prezidențiale, Ministerului de Externe și ambasadei României din Washington. „Instituţional, ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al MAE, şi al Ambasadei, şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului în aceşti ani de zile multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver. Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, daţi-mi voie să anunţăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali”, a conchis ministrul.

