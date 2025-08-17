Planul binomului Dan-Bolojan pentru Cătălin Drulă: cum vor să îl pună șef la Capitală

Reziștii vor cu orice preț să pună mâna pe Primăria Capitalei! Nicușor Dan și Ilie Bolojan fac campanie pentru Cătălin Drulă, deși asta înseamnă că premierul își trădează propriul partid. Capitala nu ar fi singura țintă a reziștilor, aceștia ar vrea să ocupe și mai multe funcții de prefecți. 

Cătălin Drulă a confirmat că există negocieri cu PNL pentru o candidatură comună la Primăria Capitalei. Drulă a spus că își dorește o soluție politică nu doar între USR și PNL, ci și între alte partide cu programe similare. 

Ilie Bolojan susține candidatura acestuia însă decizia nu este definitivă. Toate acestea vin în urma unei înțelegeri anterioare între președintele Nicușor Dan și Cătălin Drulă, conform căreia USR și PNL ar trebui să desemneze un candidat comun, iar numele acestuia ar fi Cătălin Drulă. 

În PNL au existat, totuși, voci critice, cei care ju îl susțin pe acesta. Dominic Fritz a avertizat că termenul legal de 90 de zile a fost depășit, ceea ce pune presiune pentru clarificarea rapidă a acestei situații. 