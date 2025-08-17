Cătălin Drulă a confirmat că există negocieri cu PNL pentru o candidatură comună la Primăria Capitalei. Drulă a spus că își dorește o soluție politică nu doar între USR și PNL, ci și între alte partide cu programe similare.

Ilie Bolojan susține candidatura acestuia însă decizia nu este definitivă. Toate acestea vin în urma unei înțelegeri anterioare între președintele Nicușor Dan și Cătălin Drulă, conform căreia USR și PNL ar trebui să desemneze un candidat comun, iar numele acestuia ar fi Cătălin Drulă.

În PNL au existat, totuși, voci critice, cei care ju îl susțin pe acesta. Dominic Fritz a avertizat că termenul legal de 90 de zile a fost depășit, ceea ce pune presiune pentru clarificarea rapidă a acestei situații.