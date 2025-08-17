Nicușor Dan a subliniat că, fiind vecini ai Ucrainei, implicarea României în aceste garanții reprezintă o investiție directă în propria securitate. Totodată, președintele a afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor și infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a demonstra un angajament real față de pace.

Coordonarea transatlantică și sprijinul pentru Ucraina

Într-o postare pe rețelele de socializare, Nicușor Dan a explicat că în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției Voluntarilor s-a discutat despre modul în care eforturile în sprijinul Ucrainei pot fi coordonate înaintea viitoarelor negocieri. „Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, a subliniat șeful statului.

Nicușor Dan a insistat asupra necesității de a menține presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei”, a adăugat președintele.

Consolidarea Ucrainei, consolidarea securității regionale

Președintele României a explicat că stabilitatea și întărirea Ucrainei contribuie direct la securitatea Europei și a regiunii noastre. „În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat duminică, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, necesitatea unei transparențe sporite în ceea ce privește „garanțiile de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace.

