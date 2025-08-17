Sunt primele imagini cu președintele Nicușor Dan după ce a avut loc summitul din Alaska, între președintele Donald Trump și Vladimir Putin.



Nicușor Dan este în continuare în concediu și a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei. Cei de acolo au transmis că au discutat cu președintele despre problemele pe care le au salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare să se desfășoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional.



Astăzi, Nicușor Dan își întrerupe puțin concediul, și asta pentru că la ora 16.00 va participa prin videoconferință la Coaliția de Voință, acolo unde mai mulți lideri europeni vor discuta despre ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă după summitul istoric din Alaska.