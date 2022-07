Cadariu: "Am fost in iunie, am stat cateva zile cu familia. Lucrurile pareau in regula din punctul de vedere al curateniei exterioare.

Reporter: Cum vi s-au parut preturile?

Cadariu: La acel moment, decente.

Reporter: Cat ati dat pe o masa?

Cadariu: Undeva probabil pana la 100 de lei doua persoane. (...) Nu zic ca toate preturile ar fi justificatem, dar sunt explicatii pentru preturi mai mari fata de anul trecut.



Reporter: Un administrator a cerut 200 de lei pentru un cearșaf...

Cadariu: Personal, nu mi se pare firesc (...). Aavem echipe care fac verificari in teren. Noi nu avem masuri legale cu privire la preturi...