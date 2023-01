”Într-adevăr, acest certificat de validare a datoriilor este specific doar pentru încălzirea în sistem centralizat, pentru căldura de la bloc. În perioada următoare, cu cardul de energie către asociaţiile de proprietari, avem peste 190.000 de asociaţii de proprietari, o să trimitem o înştiinţare împreună cu modelul de certificat de validare a datoriei, prin care asociaţiile de proprietari o să fie îndrumate cu privire la modul de completare şi utilizare a lui. Este un certificat simplu, care validează o datorie pe care o are beneficiarul de card pentru încălzirea de la bloc. Nu ar trebui să creeze dificultăţi”, a explicat ministrul.

El a adăugat că acest formular este necesar întrucât factura care vine pentru asociaţia de proprietari trebuie defalcată.

”Noi trebuie să avem acest formular, pentru că factura care vine de la furnizorul de energie termică vine pe total la asociaţia de proprietari şi, după cum ştim, se defalcă pe proprietar, pe locatarii dintr-un bloc şi pentru ca acele sume să le avem validate de asociaţiile de proprietari, pentru că nu există în format electronic şi în sistem informatic, am pus la dispoziţie şi am creat acest document pentru a face posibilă decontarea”, a arătat el.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a prezentat şi procedura pentru a plăti cu cardul de energie

”Este simplu. Este nevoie de 3 documente: cartea de identitate, cardul de energie şi acest certificat de validare a datoriilor, care se prezintă oficialului poştal şi se eliberează o dovadă privind operaţiunile de servicii de mandat poştal şi cu aceasta, să zic, partea care priveşte relaţia dintre oficiantul poştal şi beneficiarul de card s-a terminat. Să reţinem, 3 documente: cartea de identitate, certificatul de validare al datoriei şi cardul de energiei sunt documentele cu care la oficiantul poştal se poate opera această plată către asociaţia de proprietari, banii ajung de la Poşta Română în contul asociaţiei de proprietari şi apoi asociaţia de proprietari virează banii către furnizorul de energie termică. Acesta este circuitul specific şi aici am vrut să venim în sprijinul oamenilor, pentru că asociaţiile de proprietari nu sunt complet informatizate, sunt încă asociaţii de proprietari care accepta doar plata în numerar, aşa să ştiţi. Nu sunt informatizate şi din acest punct de vedere ar trebui să căutăm cea mai simplă formă prin care oamenii să îşi poată plăti căldura la blocurile de locuinţe”, a completat Marcel Boloş.

El a fost întrebat şi despre afirmaţiile reprezentanţilor PSD conform cărora ministerul face plata ajutoarelor pentru energie abia în ultima lună a iernii.

”Aici, aşa cum am mai explicat, nu este cazul ca Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene să nu-şi fi făcut datoria. Noi cu tot ceea ce am avut de făcut până în acest moment în privinţa încheierii convenţiei poştale, aprobării modelelor de card de energie şi certificat de validare a datoriei, lista de beneficiari care este o muncă enormă împreună cu ministerele de resort, sunt nu mai puţin de 5 entităţi care sunt implicate in lista de beneficiari care va fi gata pe data de 14 ianuarie şi va fi dată Poştei pentru a putea emite deja cardurile de energie, toate aceste lucruri la nivelul ministerului pe care il conduc s-au întâmplat şi se întâmplă, astăzi am de la ora 17.00 întâlnire cu toate entităţile implicate în mecanismul cardului de energie şi ne vom ţine de data scadentă”, a replicat ministrul.

El a precizat că în luna februarie banii pentru cardul de energie vor intra în conturile Poştei, iar în martie vor fi putea fi plătite facturile cu acesta.

”În luna februarie, aşa cum am promis, banii vor intra în conturi Poştei Române şi de acolo se încarcă sumele în cont pentru fiecare beneficiar, sumele în mandat, aşa se chema, dar este o operaţiune simplă de mandat poştal. Începând cu 1 martie tot ce am menţionat până acum face posibilă plata faţă de furnizorii de energie să aibă loc”, a mai afirmat Boloş.

Referitor la criticile aduse de PSD, el a declarat: ”Trebuie să îi întrebaţi pe dumnealor, eu nu pot să spun decât că am avut şi avem o colaborare foarte bună cu ministerele de linie, le mulţumesc Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor pentru felul in care pentru felul în care au colaborat cu noi pentru a putea duce această misiune la bun sfârşit, până la urmă este vorba de 4 milioane de români care aşteaptă această formă de sprijin de la noi şi să nu uităm că sută la sută sunt bani decontaţi din fonduri europene”.