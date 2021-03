Ministrul Sănătății este tratat cu antibiotice și lichide, urmând să își petreacă noaptea în spital, sub supraveghere medicală.

”Este de așteptat să se recupereze complet. Condiția sa nu ar avea legătură cu vaccinul”, se arată în comunicatul cabinetului său, care nu a dat detalii legate de simptomele pe care le-a avut, scrie Daily Mail.

Greg Hunt, în vârstă de 55 de ani, anunțase pe Twitter că i-a fost administrat vaccinul anti-Covid AstraZeneca, unul dintre cele două aprobate în țară.

Yesterday, Dr Vanessa Haller, aged care nurses Tracey, Thirza and Bec, clinic cleaner Derrick, Former Prime Minister Gillard, Professor Brendan Murphy and I had the privilege of being vaccinated against COVID-19 with the AstraZeneca vaccine. pic.twitter.com/wbITnvD0C7