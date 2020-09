Ministrul Agriculturii, martor la un accident rutier, a participat la salvarea victimelor

Ministrul Agriculturii a povestit incidentul într-o intervenție la Realitatea Plus, precizând că, din informațiile pe care le deține, persoanele din mașinile implicate în accident nu au suferit răni grave.

”Eram împreună cu deputatul Cristian Romanescu la o întâlnire cu fermierii din comuna Valea Râmnicului. Accidentul s-a produs exact în zona în care noi aveam evenimentul. Toți cei care am fost acolo am alergat să ajutăm cele două persoane care erau în șanț să poată să iasă din mașină. Prima a ieșit repede, a doua și-a revenit după 5-10 minute. Cineva a anunțat SMURD-ul, care a venit foarte repede. Din ce am înțeles, niciuna dintre victime nu a suferit răni grave. Am fost vreo 40-50 de persoane acolo. Nu am văzut efectiv ce s-a întâmplat pe șosea, am constatat doar rezultatul accidentului”, a pecizat Oros, la Realitatea Plus.