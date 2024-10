Discuția cu miniștrii PNL are loc în contextul în care miercuri au urma să aibă loc o ședință de guvern. Potrivit surselor liberale citate de Realitatea Plus, discuția de la sediul PNL are drept scop tocmai stabilirea liniei ce urmează să fie adoptată în relația guvernamentală cu PSD, după ce Nicolae Ciucă a anunțat întreruperea dialogului politic în Coaliție, dar și faptul că miniștri liberali rămân în guvern.

La nivelul miniștrilor PSD există îngrijorări legate de faptul că de acum încolo colegii lor din PNL ar putea bloca unele decizii, având în vedere atât animozitățile politice.

PSD s-a speriat de scenariul unei moțiuni de cenzură și face apel la responsabilitate

