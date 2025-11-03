Parchetul General a făcut percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari din județul Bihor, unde până de curând Ilie Bolojan a fost stăpân, au declarat pentru surse judiciare pentru presa online. Perchezițiile au legătură cu modul în care frații Micula au gestionat despăgubirile de 400 de milioane de euro primite de la guvernul liberal în 2019.

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, în rejudecare, pretenţiile fraţilor Micula privind despăgubiri de aproape 400 de milioane de euro din partea României, potrivit deciziei TUE din 2 octombrie 2024. Decizia Tribunalului UE nu e definitivă, apelul în rejudecare este la Curtea de Justiţie a UE.

Cu toate acestea, banii au fost deja plătiți și acum trebuie recuperați de statul român. Numai că, potrivit surselor, banii ar fi fost transferați ilegal și delapidați astfel încât posibilitatea statului de a recupera banii este mult îngreunată. În decembrie 2019, guvernul PNL a plătit aceşti bani către fraţii Micula, după ce oamenii de afaceri au blocat conturile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet.

În iunie 2019, fraţii Micula au avut câştig de cauză la Tribunalul UE care a anulat o decizie a Comisiei Europene din 2015 potrivit căreia România nu era obligată să pună în aplicare decizia Tribunalului Arbitral de la Washington din 2013 privind acordarea de despăgubiri către fraţii Micula.



În 2013, fraţii Micula au câştigat la ICSID despăbubiri de 84,5 de milioane de euro pe motiv că România le-a promis patronilor de la European Drinks facilități fiscale pentru zone defavorizate, însă după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 nu le-a mai acordat pentru că erau considerate ajutor de stat.



Frații Micula sunt foarte bine conectați la vârful statului român. Ei au avut o relație extrem de apropiată cu Ilie Bolojan, după cum relatează fostul ambasador american în 2006. Cei doi frații ar fi reușit să-l impună pe Bolojan la conducerea județului Bihor, după ce ar fi intervenit pe lângă guvernul Tăriceanu. Fostul ambasador american Nicholas Taubman scria în 2006:

„Tensiunile din Bihor au devenit atât de mari încât Vasile Blaga, ministrul Administrației și Internelor, a intervenit la sfârșitul lunii noiembrie pentru a-i reproșa prefectului că și-a depășit atribuțiile și, posibil, pentru a-l îndemna pe primar să-și reconsidere politicile. (Notă: Bolojan a fost o selecție surpriză de tip dark horse (candidat învingător deși se știu puține despre el n.n.) pentru funcția de prefect, o dezvăluire recentă susținând că el își datorează numirea sprijinului lui Ioan și Viorel Micula, proprietarii puternicului îmbuteliator European Drinks din Bihor).”

