Mii de români din toate colțurile țării, dar și din diaspora vor fi pe data de 1 decembrie, prezenți la Alba Iulia, pentru a sărbători Ziua Națională a României, alături de Călin Georgescu și George Simion.

La ora 09:00, începe marșul suveranității condus de liderul AUR, George Simion, unde sunt așteptați să participe peste 11.000 de români de pe amblele maluri ale Prutului.

La rândul său, liderul suveranist Călin Georgescu va fi prezent la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Având în vedere numărul uriaș de oameni care este așteptat să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale, jandarmii și polițiștii se mobilizaeză astfel încăt să nu existe incidente neplăcute, iar românii să se poată bucura de această sărbătoare cu o încărcătură istorică deosebită.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, premierul Ilie Bolojan ar urma să participe mâine la parada militară, organizată în Alba Iulia.

Pe tot parcursul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Realitatea PLUS va avea transmisiuni speciale atât din Cetatea Marii Uniri, dar și din Capitală, precum și din alte zone ale țării.

Însă, până atunci, sute de parlamentari AUR din țară și din diaspora vor participa astăzi la Congresul anual în cadrul căruia va fi aleasă noua conducere a partidului. De asemenea, se vor pune la punct ultimele strategii privind moțiunea de cenzură care va fi votată în Parlament, săptămâna viitoare.