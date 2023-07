Am să vă cer îngăduinţa ca astăzi, aici, să nu fiu nici fost prim-ministru sau ministru, nici europarlamentar, ci am să vă vorbesc ca brăilean. După anii ‘90, toţi am sperat la o dezvoltare accelerată a zonei noastre, a României în general, şi noi, cei de aici, de la Dunărea de Jos am sperat că şi la noi va veni binele peste noi. Binele a început să vină dinspre vest. Dar venea dinspre vest. A ajuns mai puţin în est, mai ales în sud sud-est, că nu prea avea pe unde. Nu erau şosele, nu erau poduri. Etc. Dunărea de Jos - Brăila, Galaţi - este a doua aglomerare urbană, după Bucureşti, iar toate investiţiile se blocau, fiindcă nu era infrastructură şi nu erau şosele, fiindcă nu era podul. Podul nu era fiindcă nu erau şosele. Nu avea rost să faci la aeroport cargo de marfă, fiindcă, nu-i aşa, nu erau pod şi şosele. Evident, din aceleaşi motive, transportul fluvial era superb, dar lipsea cu desăvârşire, fiindcă, nu-i aşa, nu aveau unde să descarce şi unde să încarce mărfuri”, a afirmat Tudose.

„Viaţa e bună câteodată şi închide cercul, acum tot domnia sa a dus lucrurile la bun sfârşit. Ce s-a mai întâmplat între timp? De când au început pilonii podului să iasă din pământ…. râdeam cu constructorii în primul an, băi, munciţi, dar nu munciţi în direcţia în care trebuie”, a declarat europarlamentarul PSD.

El a explicat că acest pod reprezintă începutul dezvoltării zonei Dunării de Jos.

“În schimb, când toată lumea a început să vadă că podul chiar iese din pământ şi nu e o eternă poveste românească, unde ceva care s-a semnat nu se face, au început să crească şi proiectele de drumuri. Proiectul de fezabilitate, studiul de fezabilitate pentru aeroport înţeleg că este aproape gata. Porturile din Galaţi şi din Brăila sunt în plină renovare, tot cu fonduri europene. Ca brăilean, vă mai spun un singur lucru. Azi ceea ce facem astăzi pe al treilea pod din Europa, că e cel mai mare din România, suntem la podul de la Brăila. E al nostru, îl iubim, aşa mare frumos cum e el, dar îl iubim, este marcarea practic a începutului dezvoltării zonei Dunării de Jos, a doua mare aglomerare urbană, după Bucureşti”, a mai afirmat Mihai Tudose.