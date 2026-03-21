Mihai Fifor îl critică dur pe Bolojan: „România reală se sufocă în timp ce vă admirați în oglindă”

Senatorul PSD, Mihai Fifor, l-a atacat sâmbătă pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că nu reacționează la creșterea accelerată a prețurilor la carburanți. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Fifor afirmă că Guvernul „doarme pe el” în timp ce prețurile la pompă cresc zilnic, afectând populația și economia.

Social-democratul susține că statul câștigă sume importante din creșterea prețurilor, în timp ce premierul „nu știe cum arată o stație de carburanți”. Tot el îi cere lui Bolojan să aprobe urgent propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, privind scutirea fermierilor de acciză și TVA pentru motorina utilizată în agricultură.

„Blocarea nemotivată” a acestei decizii, spune Fifor, afectează întreg lanțul agroalimentar, ducând în final la „scumpirea alimentelor pe raft”. El subliniază că impactul bugetar al măsurii propuse ar fi „zero”, întrucât banii ar fi oricum returnați fermierilor prin mecanismul actual de rambursare.

Fifor atrage atenția că fermierii sunt deja în plină campanie agricolă de primăvară și folosesc motorină scumpă pentru lucrările la porumb și floarea-soarelui. „Fiecare zi fără o decizie din partea premierului înseamnă, în final, o creștere a prețurilor la alimente”, avertizează politicianul.

Advertising

Advertising

Totodată, acesta amintește că scumpirile la carburanți sunt influențate de creșterea prețului internațional al țițeiului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, criticând lipsa de reacție a Guvernului. „miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii prețurilor la carburanți. Lipsește doar decizia dumneavoastră, domnule Bolojan”, a transmis Fifor.