”Exerciţiul de mobilizare „Mobex” – între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură A mai trecut o zi şi nimeni nu-şi asumă uriaşa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Aşa-numitul exerciţiu de mobilizare „Mobex” s-a transformat într-o scenă absurdă: oameni luaţi de la locul de muncă, trimişi la adrese în câmp, chemaţi de autorităţi ca apoi să fie trimişi acasă, ţinuţi ore întregi la cozi interminabile, fără nicio explicaţie”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a subliniat că ”dacă atât s-a putut, era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, domnul Moşteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat”, în schimb este o tăcere totală. ”Un exerciţiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare La urma urmei, la ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al ţării?”, a mai spus Fifor.

Mai mult, social democratul a ținut să precizeze că poate să înţeleagă că, după luni bune în funcţie, ministrul Moşteanu încă nu s-a dumirit pe deplin cu ce responsabilitate enormă a fost învestit, ”dar poate cineva ar trebui să-i explice că nu poţi să-ţi baţi joc de oameni şi apoi să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic”.

”Ministerul Apărării este despre asumare şi, mai presus de toate, despre onoare, domnule Moşteanu. Pentru mii de români, exerciţiul „Mobex” nu a fost o simulare, ci o experienţă umilitoare. Pentru unii, a fost panică reală. Pentru alţii, revoltă. Şi pentru toţi – o demonstraţie de incompetenţă. Mă întreb, sincer, cum ar fi arătat o situaţie reală. Dacă un simplu exerciţiu de mobilizare a generat atâta confuzie, câte şanse ar avea acest stat să-şi protejeze cetăţenii într-o criză autentică? Nici nu vreau să-mi imaginez. Dar dincolo de haosul intern, „Mobex” a făcut de ruşine o ţară întreagă. A batjocorit instituţia armatei, una dintre cele mai respectate instituţii din România, şi a oferit lumii întregi un spectacol grotesc despre cum înţelege actualul ministru al apărării „pregătirea” naţională”, a transmis Mihai Fifor.

Potrivit lui, ”o lume întreagă a văzut un episod penibil, care aruncă o umbră nemeritată asupra militarilor români, a structurilor care chiar îşi fac datoria, şi asupra imaginii României ca partener serios în NATO”.

”Oare ce spun astăzi partenerii noştri, care privesc spre România ca spre principalul furnizor de securitate la Marea Neagră? Cum să mai creadă cineva în profesionalismul unui minister condus de un om care a transformat un exerciţiu militar într-o farsă administrativă? Ruşine, domnule Moşteanu. Nici Armata României, nici românii nu meritau aşa ceva.

Aţi făcut de râs o instituţie respectată şi o ţară întreagă. Şi poate că acum, când valul ridicolului a trecut peste întregul minister, singurul gest de demnitate care v-a mai rămas este unul simplu şi onest: Luaţi-vă trotineta, domnule ministru, şi plecaţi!!!”, a conchis deputatul PSD.