Această evoluție plasează România pe locul nouă în topul celor mai populare destinații europene pentru cetățenii britanici care aleg să emigreze. Studiul realizat de compania 5 Real Estate, pe baza datelor ONU din 2024 privind migrați internaționali, arată că jumătate dintre cele mai populare zece destinații pentru britanici se află în afara Uniunii Europene.

Un migrant internațional este definit ca o persoană care și-a schimbat țara de reședință și locuiește acolo de cel puțin 12 luni.

În același interval, migrația românilor către Regatul Unit a crescut de zece ori, de la 69.000 în 2015 la 713.000 în 2024.

Polonia ocupă locul al doilea în ceea ce privește ritmul de creștere, cu o majorare de 340% – de la 41.000 de britanici în 2015 la 184.900 în 2024. Această evoluție plasează Polonia pe locul șapte la nivel global și pe locul trei în Europa, urcând șapte poziții față de 2015.

O parte dintre migranți sunt români sau polonezi cu cetățenie britanică

Potrivit realizatorului studiului, aceste cifre pot indica și revenirea în țările natale a celor care au obținut, între timp, cetățenie britanică.

„Observăm o creștere remarcabilă în destinații europene precum Polonia și România, cu cifre care indică majorări substanțiale. Însă, dacă analizăm mai atent, migrația din aceste țări către Regatul Unit a crescut și o depășește cu mult pe cea în sens invers.

Aceasta sugerează că o parte dintre migranții deja stabiliți în Regatul Unit se întorc în țările de origine, mai degrabă decât să fie vorba de o tendință în rândul cetățenilor britanici născuți în Regat de a se stabili acolo”, a declarat Cameron Hamilton, director 5 Real Estate.