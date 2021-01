Michelle Obama, despre situația de la Capitoliu: "Am rămas cu foarte multe întrebări - despre viitor, despre securitate, extremism, propagandă"

Michelle Obama: "Ziua (de miercuri) a reprezentat îndeplinirea dorinţelor unui preşedinte infantil şi nepatriot, care nu suportă realitatea propriilor eşecuri. (...) Au profanat centrul guvernului american. (...) Am rămas cu foarte multe întrebări - despre viitor, despre securitate, extremism, propagandă şi multe altele. Dar una dintre ele mă macină cel mai tare: dacă aceşti protestatari ar fi arătat ca oamenii care merg în fiecare duminică la biserica baptistă Ebenezer (biserica din Atlanta unde este pastor Warnock şi oficia Martin Luther King)? Ce ar fi fost diferit? (...) Iar cei care spun despre alţii că nu sunt patrioţi pentru că nu fac decât să îngenuncheze în proteste tăcute, care se întreabă de ce trebuie să ni se atragă atenţia că vieţile negrilor contează (Black Lives Matter) au putut vedea ieri dureros de clar că anumitor americani li se permite, practic, să denigreze steagul şi simbolurile naţiunii noastre. Ce au de spus acum toţi aceşti oameni?"

