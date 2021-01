Stare de URGENȚĂ pentru 15 zile la Washington, după ce Capitoliul a fost INVADAT de susținători ai lui Trump: 4 morți. Congresul a certificat victoria lui Joe Biden

UPDATE 10:50 Congresul SUA a ratificat victoria președintelui ales, Joe Biden

Congresul SUA a ratificat, joi, victoria preşedintelui ales, democratul Joe Biden, în scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie, transmite EFE.

Ratificarea are loc după o lungă şi extraordinară zi de 6 ianuarie care a fost marcată de un asalt asupra Congresului comis de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump cu scopul de a bloca procesul de confirmare a rezultatelor electorale, comentează sursa citată.

UPDATE 09.00 Poliţia: Ameninţarea la adresa securităţii Capitoliului a fost „eliminată”

Poliţia Capitoliului SUA a trimis un mesaj potrivit căruia ameninţarea la adresa securităţii a fost eliminată pentru toate clădirile din complex, în urma revoltelor violente.

UPDATE 6.50 Bilanțul deceselor a urcat la 4. Pe lângă femeia împușcată care a murit la spital, au fost raportate alte 3 decese, ca urmare a unor "urgențe medicale", fără a fi oferite, însă, alte detalii.

UPDATE 06.30 Primarul din Washington a anunțat instituirea stării de urgență pentru 15 zile.

UPDATE 03.30 Procedura de validare a rezultatului alegerilor din 3 noiembrie 2020 a fost reluată în jurul orei 20.00, ora locală.

Congresul Statelor Unite a început, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Democratul Joe Biden a cîștigat cu 306 de voturi față de cele 232 obținute de republicanul Donald Trump.

Vicepreședintele republican Mike Pence a început numărarea voturilor. Înaintea declanșării numărării, acesta a avut un discurs emoționant. Pence a fost criticat de Trump înaintea declanșării violențelor că nu face nimic pentru a bloca validarea alegerilor prezidențiale, câștigate de Joe Biden.

„Ne-am apărat Capitoliul astăzi. Le vom fi mereu recunoscători bărbaților și femeilor care au rămas la post pentru a apăra acest loc istoric. Pentru cei care au adus haos astăzi – nu ați câștigat! Violența nu câștigă niciodată. Libertatea câștigă! (...) Să ne întoarcem la treabă!”, a declarat Pence.

UPDATE 3.00 Fostul președinte Barack Obama a spus miercuri că „evenimentele de astăzi au fost provocate de un președinte în exercițiu”.

„Istoria își va aminti pe bună dreptate violența de astăzi de la Capitoliu, declanșată de un președinte în exercițiu care a continuat să mintă fără temei în legătură cu rezultatul unor alegeri legitime, ca de un moment de mare dezonoare și rușine pentru națiunea noastră. Dar ne-am amăgi dacă le-am trata ca pe o surpriză totală”, a spus Obama, potrivit CNN.

UPDATE 02.30 Șefa de cabinet a Melaniei Trump a demisionat după violentele de la Capitoliu. Stephanie Grisham, fostul director de comunicare de la Casa Albă și secretar de presă și actual șef de cabinet pentru prima doamnă Melania Trump, și-a prezentat demisia miercuri după-amiază, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Ea a lucrat alături de Trump din 2015, de când acesta era candidat.

UPDATE 01.30 Twitter a blocat contul lui Donald Trump pentru 12 ore. Decizia vine după un mesaj surprinzător al lui Trump, prin care pare că ar susține asaltul protestatarilor de miercuri, pe care ii numeste chiar „mari patrioți”. El le transmite acestora sa tina minte această zi pentru totdeauna.

„Acestea sunt lucrurile și evenimentele care se întâmplă atunci când o victorie imensă și sacră este furată”, a scris el pe Twitter, continuând cu îndemnul : „Amintiți-vă această zi pentru totdeauna!”

În finalul mesajului postat pe Twitter, Trump le-a cerut manifestanților „să plece acasă în pace”.

Mesajul a fost șters ulterior de Twitter pentru încălcarea regullilor rețelei de socializare, instigând la violență. Rețeaua de socializare a șters și mesajul video înregistrat de Trump pentru a transmite protestatarilor să se retragă.

UPDATE 01.15 Protestatarii trumpiști din jurul Capitoliului au fost îndepărtați, zona fiind securizată, au anunțat forțele de ordine din Washington D.C.

UPDATE 01.10 Femeia care a fost împușcată în interiorul Capitoliului în timpul violențelor a murit. Este prima victimă a protestelor pro-Trump de miercuri de la Washington.

Femeia a fost declarată moartă la un spital din zonă, a confirmat pentru CNN un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane. Investigația în acest caz rămâne deschisă, a mai anunțat Politia.

De asemenea, și un bărbat a fost rănit grav și a fost transportat la spital, a anunțat CNN. Este vorba de un tânăr de 24 de ani care ar fi căzut de la o inaltime de peste 30 de metri de pe niște schele din aripa de vest a Capitoliului.

UPDATE 01.00 La ora locala 18.00 (1.00 - ora Romaniei, n.r.) a intrat în vigoare starea de alertă decretată de autorități în contextul violențelor fără precedent. Aceasta este valabilă timp de 12 ore. Toți cetățenii trebuie să părăsească străzile orașului.

UPDATE 01.00 Șeful Poliției metropolitane a anunțat că cel puțin 13 persoane au fost arestate în urma asediului Capitoliului SUA de protestatarii trumpiști. Robert Contee a anunțat că niciunul dintre cei reținuți nu sunt trăiesc în Washington D.C.

Mai mulți ofițeri de poliție au fost răniți și se află sub îngrijiri medicale.

De asemenea , mai multe arme au fost confiscate de poliție. Contee a spus că există aproximativ „cinci arme care au fost recuperate”.

Potrivit CNN, au fost văzute în jur de 20 de persoane legate la mâini în spatele unei autoutilitare a Poliției.

UPDATE 23.00 Trupele speciale ale FBI au sosit pentru a ajuta forțele de poliție să instituie și să mențină controlul în clădirea Capitoliului.

The FBI has been deployed to the Capitol to assist police "in protection of federal property and public safety," the agency said in a statement. https://t.co/b2x8Lf4xAB