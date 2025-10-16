Daca vrei o metoda simpla si fara prea mari batai de cap, o sa ai nevoie de niste bicarbonat de sodiu si apa oxigenata. Incepi prin a presara bicarbonat pe urmele de arsura de pe tava, dupa care torni apa oxigenata. Mai poti face si o pasta din aceste doua ingrediente daca tava este foarte murdara, scrie cumsa.ro

Dupa aceea, trebuie sa lasi bicarbonatul si apa oxigenata sa actioneze timp de minimum 8 ore, iar apoi sa cureti tava cu un burete si putin detergent lichid de vase pentru a indeparta murdaria. Nu uita ca apa oxigenata poate fi utilizata si pentru a curata baia.

Daca inca nu stiai, ketchup-ul sau sosul de rosii cumparat din comert este util in a indeparta urmele de arsura deoarece contine ingredienti acizi.

Practic, urmele de arsura vor fi descompuse fara prea mult efort si tot ce trebuie sa faci este sa pui ketchup pe tava arsa si sa il lasi acolo timp de 30 de minute pana la o ora. La final, curata tava cu un burete si detergent lichid de vase pentru a indeparta orice urma de murdarie sau de grasime.

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit si impreuna cu sucul de lamaie pentru ca tavile sa devina ca noi. O alternativa poate fi si otetul alb.

Reactia chimica ce are loc in urma acestor doua ingrediente va descompune urmele de grasime si arsura, iar in tot acest timp nu va trebui sa depui niciun efort. La final insa, va fi nevoie sa indepartezi urmele cu apa calda si un burete de vase.

Totodata, poti face si o pasta din otet si bicarbonat de sodiu pe care sa o aplici pe toate acele urme de arsura, iar apoi sa o lasi sa actioneze timp de 15-30 de minute. Dupa aceea, foloseste un burete pentru a freca bine tava, iar la final pune putin detergent de vase pentru a te asigura ca indepartezi orice urma de grasime, scrie aceeași sursă.