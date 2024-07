"Mulţumesc echipei naţionale! Aţi reuşit să uniţi - din nou - toţi românii! România are viitor!", a scris şeful Executivului pe pagina sa de Facebook.





Naţionala de fotbal a României a părăsit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3 - 0 (1 - 0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.

Printre cei care au transmis mesaje în urma acestui eveniment se numără și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.

La finalul meciului în care România a fost învinsă de Olanda cu scorul de 3-0 în optimile de finală ale EURO 2024, fostul selecţioner Gheorghe Hagi a declarat că naţionala pregătită de Edward Iordănescu merită felicitată pentru parcursul său în Campionatul European de fotbal și pentru faptul că a intrat în istorie.

"În primul rând trebuie să-i felicităm, pentru tot parcursul pe care l-au avut, pentru că au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune. E clar că din grupe când ieşi întâlneşti adversari foarte buni. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda e o echipă foarte bună, şi colectiv, şi individual a avut controlul meciului, a controlat şi ritmul şi intensitatea jocului. Noi am făcut tot ce am putut, dar e un proces, din orice meci înveţi. Trebuie să mergem înainte, deocamdată atâta pot, trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce mai e de făcut, să devenim mai buni pentru a face performanţe şi mai mari", a afirmat Hagi.

El s-a arătat optimist în ceea ce priveşte viitorul echipei naţionale de fotbal a României.



"Felicitări antrenorilor, staffului, suporterilor, toată România merită felicitată, am fost la Campionatul European, am făcut România din nou cunoscută, şi de aici începe un proces de creştere, trebuie să evoluăm şi să creştem mult mai mult. E greu să tragi concluzii, deşi în mare le văd. Trebuie să avem multă încredere, mult curaj, mai multă personalitate şi eu cred că se poate. Trebuie să ajungem mai sus, trebuie să ne dorim mai mult, trebuie să fim acolo, şi, de ce să nu sperăm? Sunt mândru de echipa României, de toţi", a mai spus fostul internaţional.

