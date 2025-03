Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 24-30 martie 2025. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Hagalaz: Este nevoie sa distrugi ceva din trecut sau din prezent pentru a avea parte de o schimbare in bine. Chiar daca iti este frica de pierdere, ea este in folosul dezvoltarii tale, personale sau profesionale.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Nauthiz: Nauthiz sugereaza lipsa, nevoia, dorinta de a avea ceva ce nu ai acum. Insa, fara indeplinirea acestei nevoi, dorinte, nu vei mai fi motivat sa continui, ceea ce va genera sentimente dificile si neplacute.

ETALARE RUNE PENTRU RAC (21 iunie – 22 iulie)

Runa etalata – OTHILA : Aceasta runa vesteste castiguri de ambele parti. Indica un moment in care o pregatire tangibila va duce la rezultate concrete pozitive. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te expandezi. Sunt favorizate noi achizitii. Totodata anunta si o vreme cu binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi foarte probabil de succes si vor aduce oportunitati mai bune pentru dezvoltare. Este acel moment care, daca este recunoscut, te va recompensa cu tot felul de beneficii importante.

ETALARE RUNE PENTRU LEU (23 iulie – 22 august)

Runa etalata – Raido: Raido simbolizeaza calatoria fizica sau spiritual. Noi perspective apar daca iti schimbi punctul din care privesti lucrurile. E vremea sa faci o schimbare sau o calatorie care sa conduca spre transformarea spirituala.

ETALARE RUNE PENTRU FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Nu te teme sa ceri sfaturi si ajutor de la cei ce stiu mai bine ca tine in domeniul muncii tale, chiar daca nu ai claritate ce vrei de la viitor. Orice primesti acum de la cei mai priceputi te va ajuta sa iti pui lucrurile intr-o perspectiva buna.

ETALARE RUNE PENTRU BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza aici ca poate veni un interviu sau o testare. Daca este cazul, pregateste-te si foloseste-ti inteligenta in avantajul tau. Ai multe de spus, dar trage aer in piept si ia-ti timp sa gandesti inainte sa vorbesti.

ETALARE RUNE PENTRU SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Runa etalata – ALGIZ: Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. De asemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

ETALARE RUNE PENTRU SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Runa etalata – Dagaz (inversata): Nu este momentul potrivit pentru schimbari majore. Ai incredere in abilitatile si in puterea ta si vei ajunge la lumina. Lumina zilei este indepartata dar exista pentru tine. Dagaz este runa transformarii.

ETALARE RUNE PENTRU CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa te poate avertiza in legatura cu un potential obstacol ce-ti poatea aparea in cale. Poti fi dezamagit de ceea ce se intampla, insa acest sentiment iti va da puterea de a trece peste acest obstacol. Rearanjeaza-ti optiunile si actioneaza!

ETALARE RUNE PENTRU VARSATOR (20 ianuarie – 19 februarie)

Runa etalata – ISA, inversata. Esti independent de unul singur si iti iei puterea din clipele de solitudine. Ai nevoie de aceste momente deci traieste-le impacat cu tine si cu viata pentru ca dupa gheata vine caldura si primavara fie ca vrei fie ca nu. Urmatoarea etapa de inflorire va veni insa acum e vremea de odihna, asa cum natura se odihneste in tacere iarna. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii.

ETALARE RUNE PENTRU PESTI (20 februarie – 20 martie)

Runa etalata – Jera: Ai plantat semintele tale in trecut si acum vei culege fructele recompensei si muncii. Este timp pentru a sarbatori, pentru bucurie si abundenta. Bucura-te dar tine minte ca tot trebuie sa muncesti sustinut in continuare. Dupa recolta urmeaza iarna, deci asigura-te aduni suficienta intelepciune pentru urmatoarele provocari. Te asteapta noi recolte in viitor, dar mai intai trebuie sa pregatesti pamantul si sa semeni noi seminte, ca adevaratii fermieri.

