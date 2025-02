Mesaje de dragoste de Valentines Day

De Valentine’s Day, Dumnezeu da drumul ingerilor pe pamant. Sa zboare liberi si zglobii oriunde isi doresc. Dar daca vei indrazni sa zbori in preajma mea, eu am sa te prind si jur ca nu ai sa mai pleci niciodata.

De Valentine’s Day voi fi ingerasul tau si-ti voi asculta si implini toate dorintele! Hai, spune-mi-le!

Mi se pare sau chiar aud falfairi de aripi venind spre mine? Iubire, azi e Valentine’s Day, te tot astept sa vii mai repede. Mi-e dor imens de tine,!

E Valentine’s Day si te astept, iubire, cu o imbratisare calda, sarutari dulci si in ochi cu dorinte nebunesti!

Azi florile se preschimba in sarutari, privirile-n fiori ametitori si cuvintele in dorinte implinite. Vino mai repede la mine sa profitam de aceasta zi!

Azi ti-am adunat un brat de saruturi si-o tolba de TE IUBESC imi incovoaie spatele. Ti-ar ajunge pentru un an. Dar daca vii la mine azi, le vei prim pe toate intr-o zi.

Oare de ce-am visat asa frumoas azi noapte? A, e Valentine’s Day azi! Te astept, iubire, sa ne implinim visele!

Cine varsa o lacrima de Valentine’s Day isi ineaca toate visele. Cine se-ncrunta azi isi pierde fericirea. Alearga repede la mine, iubire, ca sa te ocrotesc in bratele mele.

Azi te voi iubi la fel ca-n fiecare zi. Nu te pot iubi nicio clipa mai putin, dar fiindca ca e ziua indragostitilor sunt dispus sa negociez numarul pupicilor.

Cum sarbatorim Valentines day? Vin eu la prajituri sau vii tu la sarutari?

Cine iubeste azi inebuneste! Cine nu iubeste inseamna ca e nebun deja! Te iubeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesc!

De Valentine’s Day, un ingeras si-a pierdut aripioarele… dar m-a castigat pe mine! Te iubesc!

Mesaje de dragoste pentru EL

Cel mai minunat lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc!

Tu esti visul meu…unicul meu vis…as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.

Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt.

Cand te vad inima mea imi bate tare si nu mai pot sa respir. Te iubesc si atunci cand te vad inima mea sare la tine in piept. Inima numai pe tine te vrea si nu pe altcineva.

Am doi ochi care vor sa te vada, am doua maini ce vor sa te imbratiseze, am doua buze ce vor sa te sarute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! Te iubesc

Daca cineva iti spune te iubesc tu sa-i spui ca minte caci iubirea nu se spune ci se simte.

Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc!

Mesaje de dragoste – continuare

Mai mult decat inima, sufletul si dragostea mea nu am ce sa-ti mai dau. Dar pe toate ti le dau cu drag si nu ma astept sa le primesc vreodata inapoi. Nici nu vreau!

Opt litere, doua cuvinte, un singur inteles: Te Iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Engleza nu stiu… Franceza nu vorbesc … Dar stiu doua cuvinte romanesti: „Te iubesc”!

Te iubesc. Ce poate fi mai simplu, mai sublim si mai frumos? A, da, stiu! Sa ma iubesti si tu inapoi!

Iubirea e un strop de lumina un stop de poezie curata a inimii si restul… nebunie! Iubeste doar!

M-ai acceptat asa cum sunt si acum esti o parte din sufletul meu. Te iubesc!

Vad lumea in ochii tai si ochii tai peste tot in lume. Te iubesc!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus si mai departe de departe, te iubesc in toate formele posibile, in toate sensurile si sub toate stelele universului.

Tu imi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atat de multe zambete si dragoste, esti totul pentru mine si am fost atat de binecuvantata cand Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.