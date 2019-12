MESAJE DE CRĂCIUN 2019. Cele mai frumoase mesaje de Crăciun de trimis prietenilor și colegilor

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. „Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada!”.

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. „Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. „Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019.„Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor! Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. „Fie ca în perioada Crăciunului să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019.„Crăciun fericit! Îți doresc ca viața ta să fie la fel de plină de împliniri și dragoste ca în această perioadă.”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. "Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si’n anii urmatori!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Seara plina de lumina Sufletul iesle sa-ti devina Ca sa se nasca-n el Iisus Cu Binecuvantari de sus Caci vine bland si plin de har Sa nu ii inchidem usa iar Craciun Fericit!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori Fericite si La Multi Ani !”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite!”

MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”



MESAJE DE CRĂCIUN 2019. ”Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.”



SĂRBĂTORI FERICITE! Sărbătoarea Nașterii Domnului și Moș Crăciun sunt interpretate în moduri foarte diferite, pe glob, fiecare țară având propriul specific, existând și unele tradiții și obiceiuri ce pot părea foarte neobișnuite pentru români. Astfel, de la saci cu surprize ascunși în zăpadă, la mături ascunse sau păpuși Matrioșka, obiceiurile popoarelor diferă foarte mult, iar faimosul Moș Crăciun are denumiri din cele mai diferite, informează OpiniaTimișoarei.ro.

SĂRBĂTORI FERICITE! În Grecia, masa de Crăciun are în mijloc o pâine tradițională, iar, după ospăț, masa nu se strânge pentru ca Iisus să aibă cu ce-și potoli foamea.

SĂRBĂTORI FERICITE! În Venezuela, toate străzile din capitala Caracas sunt închise, în Ajunul Crăciunului, pentru că toată lumea merge la biserică pe patine cu rotile.

SĂRBĂTORI FERICITE! În Japonia, de câțiva ani, masa tradițională este alcătuită din preparate de la KFC! Japonezii preferă produsele acestui lanț de fast-food datorită unei campanii de marketing foarte ingenioase, realizată acum 40 de ani.

SĂRBĂTORI FERICITE! Suedezii descoperă surprizele de Crăciun într-un sac îngropat adânc în zăpadă.

SĂRBĂTORI FERICITE! Norvegia are și ea un obicei ciudat: în seara de Ajun, oamenii își ascund preventiv toate măturile, pentru ca spiritele și vrăjitoarele rele să nu poată călători pe ele.

SĂRBĂTORI FERICITE! Olandezii îl așteaptă pe ”Sinter Klaas” care vine pe un cal alb și lasă daruri în saboții de lemn.

SĂRBĂTORI FERICITE! În Rusia, Moș Crăciun (”Babuska”) este însoțit de Albă-ca-Zăpada (”Snegurocika”), iar copiii primesc prăjituri și multe jucării, printre care setul de păpuși ”Matrioska”.

SĂRBĂTORI FERICITE. Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre cele mai iubite datini în țara noastră, odată cu aşteptarea, în seara de Ajun, a lui Moş Crăciun. Cu toții ne amintim poveștile părinţilor noştri, în care, de cele mai multe ori, bradul este adus de Moş Crăciun, atunci când copiii dorm, informează ZiarulUnirea.ro.

SĂRBĂTORI FERICITE. Tradiţia împodobirii bradului şi a casei cu crenguţe de brad este un obicei preluat pe la jumătatea mileniului trecut, de la triburile germanice, bradul simbolizând prin forma sa triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit semnificând cunoaşterea şi bogăţia, asemeni pomului sacru din Grădina Edenului, în care se găseau merele-fructele cunoaşterii.

SĂRBĂTORI FERICITE. Se cunoaşte foarte puţin faptul că şi dacii aveau un cult pentru brad, dar cu înţeles total diferit: bradul era un copac ritual tăiat la nunta sau la moartea cuiva. Obiceiul încă se pastreza în regiuni din Oltenia şi sudul Banatului. Astfel, în cadrul ritualului de înmormântare bradul reprezenta ’’nunta” mortului cu divinitatea şi natura.

SĂRBĂTORI FERICITE. Bradul, împodobit în vechime cu fructe, flori, nuci poleite, lumânărele şi panglici simboliza pomul vieţii, arborele fertilizator, de bun augur. Simbolul bradului se regăseşte în foarte multe piese de artă populară precum covoarele, ştergarele şi iile.