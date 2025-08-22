Ies la suprafață noi date revoltătoare din dosarul microbuzelor electrice cumpărate de stat la suprapreț. Sumele uriașe au fost date inclusiv în Bihor, județul condus până mai curând de Ilie Bolojan.

În iulie 2024, Consiliul Județean Bihor a cumpărat 25 microbuze electrice, cu 913.000 de lei fără TVA pentru fiecare autovehicul, la un preț de 3 ori mai mare decât cel afișat de producător.

Chiar Ilie Bolojan s-a lăudat atunci pe Facebook cu achiziția.

De altfel, Consiliul Județean Bihor a lansat și în primăvara acestui an o altă licitație pentru 22 de microbuze electrice pentru elevi. Înscrisă la licitație este aceeași firmă, însă procedura nu a fost încă finalizată.

Și Buzăul a dat bani grei pe microbuzele școlare. Aici s-au dat aproape cinci milioane de euro pe 20 de microbuze electrice și 20 de stații de încărcare lentă. La un calcul simplu, un singur microbuz ajunge să coste un sfert de milion de euro.

Primarul Dumitru Toma spune că licitația a decurs normal, iar prețurile pentru această licitație sunt justificate.

„Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informații să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut? Sunt 12 microbuze aduse, mai sunt 8”, spune acesta

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, menționează că există mai multe anchete penale deschise pe masa procurorilor în urma scandalului achiziției microbuzelor la supra-preț.â

Dacă anchetele vor confirma suspiciunile de supraevaluare, România riscă să returneze sume consistente către Comisia Europeană, iar scandalul ar putea deveni o povară politică pentru premierul Ilie Bolojan, care apare acum în postura de inițiator al uneia dintre achizițiile aflate sub lupă.