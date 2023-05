"Din câte îmi aduc aminte, bugetul din acest an al tribunalului special a crescut cu 24 de milioane de euro. Poate fi interpretat indiferent cum, dar în esenţă pare a fi o mită din partea autorităţilor americane", a spus Medvedev în timpul discursului său la Forumul juridic internaţional din Sankt Petersburg, scrie Agerpres.



Fostul preşedinte rus, de formaţie jurist, a subliniat că 'mita' ar fi avut drept scop promovarea "cazurilor antiruseşti legate de conflictul din Ucraina".



Mandatul de arestare "este, bineînţeles, demonstrativ şi absurd, chiar dureros. Dar, din păcate, are anumite consecinţe", a spus el.



Medvedev a declarat că sistemul de drept internaţional a început să se destrame odată cu înfiinţarea, în 1993, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, de la Haga.



"Tocmai din acea perioadă, credinţa în justiţia internaţională a fost serios subminată şi a început să dispară", a spus el.



Responsabilul rus a afirmat că instituţiile internaţionale au fost înlocuite cu organisme care se conformează voinţei unei serii de ţări, făcând aluzie la SUA, prin urmare, a subliniat că pentru Rusia nu are sens să rămână membră a unor astfel de organizaţii. Rusia nu este membră a CPI.



"Dacă nu se aplică convenţiile internaţionale, iar deciziile tribunalelor recunoscute de ţări nu sunt respectate, atunci intră în acţiune artileria şi zboară rachetele hipersonice", a adăugat el.



"Ce este un mandat de arestare a unui lider străin? Acesta este un casus belli, care ar putea fi urmat de izbucnirea unui război, dacă se întâmplă aşa ceva", a spus vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus, citat de publicaţia rusă pro-Kremlin Moskovski komsomoleţ.



El a menţionat că această decizie a fost luată de nişte "oameni greu de înţeles" care acţionează la "dictarea Statelor Unite".



"Ei trebuie să-şi înţeleagă responsabilitatea faţă de întreaga comunitate mondială pentru astfel de decizii", a mai spus Medvedev, care se poziţionase mai degrabă ca un politician liberal în timpul cât a fost preşedinte între 2008 şi 2012, în comparaţie cu Vladimir Putin, pe atunci premier.



În aceeaşi ordine de idei, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat vineri CPI că este "un instrument obedient" în mâinile ţărilor anglo-saxone şi că nu a contribuit niciodată la soluţionarea conflictelor, ci mai degrabă la agravarea lor.



CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin şi pe numele comisarului său pentru drepturile copilului, Maria Alekseievna Lvova-Belova, sub suspiciunea de deportare ilegală a copiilor şi de transfer ilegal de persoane de pe teritoriul ocupat al Ucrainei în Rusia.



Din acest motiv, Putin nu mai poate călători liber în străinătate, întrucât 123 de ţări au semnat Statutul de la Roma, iar alte 30 l-au semnat, dar nu l-au ratificat.