Medicul neurochirurg care s-a pretins profesor la Stanford, trimis în judecată pentru înşelăciune. A păgubit un pacient cu peste 26.000 de lei

Un medic neurochirurg din Constanţa a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, fiind acuzat că a indus în eroare un pacient cu privire la intervenţii şi tratamente medicale, provocându-i un prejudiciu de peste 26.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, medicul activa în cadrul unei clinici private şi ar fi profitat de afecţiunea spinală a unui pacient pentru a-i cere sume considerabile de bani, prezentându-se în mod fals drept profesor universitar la Universitatea Stanford și coordonator al Departamentului de Neurochirurgie al aceleiaşi instituţii.

Intervenţia chirurgicală a avut loc pe 2 noiembrie 2022. Procurorii susţin că medicul l-a indus în eroare pe pacient „prin reprezentarea falsă a caracteristicilor şi avantajelor tehnicii ULTRA”, pretinzând că utilizează o metodă de ultimă generaţie. În realitate, acesta ar fi efectuat o cu totul altă intervenţie.

Totodată, neurochirurgul l-ar fi convins pe pacient de necesitatea folosirii unei membrane biologice Lyoplant, oferindu-i-o la preţul de 21.316 lei, deşi produsul se găseşte pe piaţă la 187 de lei.

Ancheta procurorilor a mai arătat că medicul a încasat alţi 5250 de lei pentru infiltraţii prezentate fals ca fiind realizate „sub ghidaj CT în timp real”, în condiţiile în care procedura s-a desfăşurat fără scanare computer-tomograf şi are în realitate o rată de succes de doar 30%.

În total, prejudiciul cauzat pacientului se ridică la peste 26.000 de lei. Dosarul a fost trimis spre judecare, iar medicul este acuzat de înşelăciune.