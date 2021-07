,,Virusul nu vine pe calea aerului, este purtat de oameni si transmis de la om la om. Specialistii au inclus noi reguli: cei nevaccinati nu mai au voie sa intre in anumite tari. Tot ce se intampla in jurul nostru trebuie sa ne dea de gandit. Populatia nevaccinata este destul de izolata in Romania. Ar fi bine sa le propunem celor nevaccinati sa se vaccineze’’, a precizat medicul.

Potrivit acestuia, mulți dintre romani s-au infectat cu Covid-19 fara sa aiba simptomatologie grava, iar foarte multi dintre ei nu au declarat ca ar fi infectati.

,,Ei spun ca au imunitate si cred ca s-au imunizat. Specialistii ne atrag atentia ca o imunizare naturala are o durata mai mare in care iti asugura siguranta’’, a mai explicat Emilian Imbri.

Medicul mai spune că eficienta vaccinului este de 35 % pentru varstnici, comparativ cu persoanele tinere. În plus, consideră că pentru acestia ar fi bine sa se administreze o a treia doza de vaccin.

,,Problema este sa nu mai avem forme atat de severe cum am avut si sa nu mai avem o presiune pe sistem. Probabil ca va veni valul 4, noi ne asteptam sa vina in septembrie, pentru ca asa apar virusurile’’, a adaugat Emiliam Imbri.

Acesta atrage atentia ca vaccinarea este solutia prin care se va diminua semnificativ riscul de infectare.

,,Nu stim sa profitam ca Romania a fost o tara ferita. Am luat niste masuri de am uimit virusul. Un pic de presiune pe vaccinare. Este o forma prin care nu opresti, dar diminuezi foarte mult riscul de infectare. Cand va veni o tulpina care sa faca ravagii, va face ravagii’’, a explicat medicul.

În ceea ce priveste vaccinarea in randul copiilor, acesta precizeaza ca pot fi afectati si cei mici, daca virusul se va dezvolta.

,,Daca prinde gust virusul, posibil sa fie si copiii afectati. In momentul in care acest virus va fi adus in Romania si se va imprastia, cei mai vulnerabili vor fi cei nevaccinati. Se pare ca aceasta varianta a prins un pic de drag si de varstele mai tinere si au aparut imbolnaviri, ceea ce inseamna ca tulpina Delta se va dezvolta’’, a atras atentia medicul.

Emilian Imbri sustine ca vaccinurile si-au dovedit eficienta. Cat despre persoanele vaccinate la inceputul anului, acestea vor fi protejate pentru valul 4 de pandemie, potrivit acestuia.

,,Nu vor mai fi acceptate persoanele nevaccinate. Nu prea mai exista cale de negocieri. Nu se mai poate face nimic in momentul de fata. Este o nepasare generala. Nu avem tratament. Singura chestie palpabila este vaccinul. Pentru ce vaccinam? Ca sa avem liniste in viitor’’, a completat medicul.