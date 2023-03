Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost ridicat în urma perchezițiilor și dus la audieri. Acesta nu avea aviz de liberă practică și, cu toate acestea, activa într-o clinică de stomatologie din sectorul 5 unde a avut zeci de pacienți. Este același medic care în urmă cu câteva luni a fost acuzat de o tânără, fostă miss România, de malpraxis.

Aceasta a povestit că a fost la un pas să rămână fără dinți după o banală durere de măsea. Femeia a susținut că respectivul medic i-a scos măseaua fără să-i fi făcut o radiografie, iar de a doua zi a început să se simtă din ce în ce mai rău, ulterior ajungând la un alt medic cu infecție extinsă.

Un alt bărbat, tot cu cetățenie siriană, care îl ajuta pe medicul fals, dar care avea drept de practică, a fost reținut în acest caz. Amândoi sunt cercetați pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri.

„La data de 30 martie a.c., Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale a efectuat activităţi operative, în vederea depistării a doi cetăţeni sirieni. Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

„Cu sprijinul I.G.I. s-a reuşit depistarea celor doi bărbaţi, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduşi la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale, iar după efectuarea activităţilor procedural-penale, s-a dispus reţinerea acestora, pentru 24 de ore”, a precizat sursa citată.