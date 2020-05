Masurile de criză, pe masa Guvernului. Ce proiecte ar putea fi adoptate astăzi

Pe masa Guvernului au ajuns mai multe proiecte menite sa sprijine firmele afectate de pandemia de coronavirus. Astfel, pentru cele care raman inchise si dupa 1 iunie, statul va suporta in continuare plata somajului tethnic

De asemnea, sunt discutate si amsuri proactive, masuri de stimulare a fortei de munca. Pentru firmele care isi reangajeaza personalul, statul va trebui sa suporte pana la 41,5% din salariul angajatilor pentru o perioada de trei luni.

Totodata, in sedinta trecuta a fost discutata o schema de sprijin pentru marile companii care urmeaza sa fie aprobata in sedinta de astazi. Practic, Guvernul a stabilit un plafon de 8 miliarde de lei pentru companiile care au o cifra de afaceri de peste 20.0000 de euro. Prin urmare, aceste companii vor putea obtine garantii fie de investitii, fie de lucru, credite ce vor fi garantate de stat in proportie de 80%.

In plus, si dobanda va fi subventionata in proportie de 50%.

La nivelul Executivului se fac si analize si asta pentru ca, de la data de 1 iunie, noi masuri de relaxare vor intra in vigoare.