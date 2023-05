Ordonanţa de reducere a cheltuielilor bugetare nu se află pe agenda guvernului în această săptămână, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat miercuri că măsurile de reducere a cheltuielilor la buget vor fi luate abia după analiza ce trebuie realizată de Ministerul Finanțelor și decizia din coaliție, după care vor merge pentru aprobare în Guvern.

MĂSURILE DE AUSTERITATE, GATA PÂNĂ PE 15 MAI

-blocarea angajărilor la stat

-fără creșteri de salarii

-interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat

-interzicerea cumulării de pensii speciale la stat

-reducere cheltuieli în instituții 10%

sursa: Realitatea PLUS

Întrebat de tăierea salariilor și a sporurilor, premierul a anunțat că nu a fost luată încă o hotărâre. Înghețarea salariilor și restul măsurilor de austeritate trebuie aplicate până la sfârșitul anului pentru a reduce cheltuielile bugetare, potrivit Realitatea PLUS.

„Nu am luat nicio decizie. Am subliniat și subliniez din nou: Nu trebuie să venim cu anumite informații care nu au alta menire decat sa sperie oamenii. Ori oamenii n-au de ce să se sperie. Nu numai de la noi, ci și de la oficiali din structurile internationale ati auzit ca România este pe un trend ascendent, are o crestere economică previzionata si pentru anul acesta. Masurile noastre sunt unele de cumpatare, nu de a-i afecta pe oameni.

Măsurile urmează să le prezinte ministrul Finantelor, dupa ce le prezintă ministrul, le analizam in coalitie și după ce le analizăm în coaliție venim cu aprobarea in Guvern, cele care fac menirea aprobării prin Guvern”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.

Despre supraimpozitarea veniturilor, Nicolae Ciucă a respins însă varianta vehiculată în legătură cu aplicarea în sistemul privat.

„Este a nu ştiu câta oară când repetă că această măsură nu a cuprins şi mediul privat, atunci când au avut loc discuţiile (în coaliție, n.r.). De atunci până acum urmează să aibă loc analize la nivelul structurilor de specialitate. Și , când vor veni cu propunerile şi cu elementele de consecinţe şi efectele pe care le vor produce, vom lua o decizie”, a mai spus, miercuri, Nicolae Ciucă.

Potrivit Realitatea PLUS, în acest moment se discută despre supraimpozitarea veniturilor care îl depășesc pe cel al președintelui Klaus Iohannis. Sunt mai multe scenarii, unul e pentru supraimpozitarea cumulului la stat, o alta este să se ia în calcul și privatul, variantă despre care nu se recunoaște la nivel oficial că se discută, arată Realitatea PLUS. O a treia variantă ar fi și supraimpozitarea doar a salariilor ce depășesc indemnizația președintelui, de 25.000 de lei brut, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Salariul lui Klaus Iohannis

-aprox. 25.000 lei brut

-aprox. 15.000 lei net

UNDE S-AR PUTEA APLICA SUPRAIMPOZITAREA

-cumulul de venituri la stat 25.000 lei

-cumul de venituri stat + privat 25.0000 lei

-salarii la stat de peste 25.000 lei

surse: Realitatea PLUS

Premierul a mai spus că „măsurile pe care le avem în vedere atât cu chibzuirea cheltuielilor bugetare, cât şi cu creşterea gradului de colectarea, vizează tocmai încadrarea în ţinta de deficit. Azi am subliniat că instituţiile internaţionale au menţinut şi ridicat pe alocuri ratingul de ţară pt România, motiv pentru care nu cred că ne putem permite anul acesta să nu ne încadrăm în ţintele de deficit”.

Întrebat despre riscul de a nu ne încadra în ţintele de deficit, Nicolae Ciucă a mai spus că „politicile economice şi măsurile luate la nivelul Guvernului ne-au permis să rămânem în acest trend ascendent”.