Măsuri COVID-19. OFICIAL Copiii părinților infectați vor fi preluați de Direcția pentru Protecția Copilului

Mădălina Turza a transmis că „trebuie să fim calmi, pentru că o procedură există deja, care se aplică și pentru astfel de cazuri. După ce Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) preia un copil aflat într-o astfel de situație, el este plasat într-o zonă dedicată de izolare. Nu se va duce alături de ceilalți copii din sistemul de protecție”.

În prezent, în aceste centre, nu se află nicio persoană infectată cu noul coronavirus.

„Este in place o astfel de procedură, dar sperăm să fie the last resort. Momentan nu avem contaminați în centrele noastre, dar este o situație foarte dificilă. Presiunea pe sistemul de protecție și servicii sociale este uriașă și, în absența echipamentelor de protecție, a achizițiilor, a sprijinului din partea autorităților locale”, a declarat Turza pentru Edupedu.ro.

„Fiecare DGASPC a creat un spațiu, fie că e un apartament, o casă, un centru, pentru triaj. Acolo vin aceste situații din comunitate: fie că este vorba despre copii ai căror părinți sunt infectați cu noul coronavirus sau copii luați de pe stradă și despre nu știi de unde vin, deci copii despre care nu ai context epidemiologic, ei intră în această zonă de triaj”, a mai explicat Turza.

„Dacă și copilul este bolnav simptomatic, el merge direct la spital, dacă este însă asimptomatic, va intra într-o zonă de carantinare la DGASPC. Ar trebui ca DSP să ia probe acelui copil, dacă va răspunde la telefon, dar el intră în izolare în aceste zone de triaj. Rămâne în izolare 14 zile și, dacă nu se confirmă testul, este mutat către celelalte zone din sistemul de protecție a copilului”, a mai precizat președintele Autorității pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.