Potrivit ministrului, în prezent, rata medie a plății cu ora pentru profesori este între 30 și 40 de lei, iar cea mai mică valoare netă este de 24 de lei. Pentru cadrele didactice cu experiență și grade superioare, plata este mai mare. Ministrul David a subliniat necesitatea creșterii acestei valori „într-o logică educațională”, fără a preciza însă suma exactă.

Modificarea este necesară după ce, începând cu 1 septembrie 2025, plata cu ora pentru profesori a fost recalculată prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună stabilit anual de Guvern, ceea ce a dus la o diminuare a venitului pentru orele predate suplimentar.

„Vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru (să se majoreze plata cu ora – n.r.) și în funcție de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a spus ministrul David la un post TV.

De asemenea, Daniel David ia în calcul și deblocarea posturilor din sistem. Acesta a adăugat că în acest moment nu sunt probleme în școli şi universităţi din cauza posturilor blocate.

„Pentru mine, miza fundamentală, de exemplu, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aş vrea să o obţinem de la început de an, pentru că educaţia a implementat măsurile pe care a trebuit să le implementeze, astfel încât nu este corect cumva că am intrat în logica generală cu blocarea angajărilor în sistem, în condiţiile în care noi ne-am făcut reformele şi stăm în bugetul pe care îl avem. Nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări, mai ales că noi oricum va trebui să facem aceste lucruri şi în zona preuniversitară, şi în zona universitară”, a spus ministrul.

„În filosofia mea, o dată ce noi ne-am făcut reformele pe care trebuia să le facem este momentul să avem o libertate mai mare decât alţii, care încă nu le-au făcut”, a conchis ministrul Educaţiei.