Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit şi indisponibilizat un autoturism ce figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Danemarca.



„În data de 30 martie, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au identificat, pe raza municipiului Iaşi, un autoturism, an fabricaţie 2019, despre care existatu suspiciuni rezonabile că ar fi furat”, precizează Poliţia de Frontieră.



Potrivit sursei citate, în urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că maşina figurează ca fiind un bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Danemarca.



Autoturismul în valoare de aproximativ 100.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituţiei, iar poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire, la finalizarea anchetei urmând ă fie luate măsurile legale care se impun.