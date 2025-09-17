În Germania există aproximativ 14 milioane de mașini diesel, aproape 30% din totalul parcului auto. Inspecțiile tehnice verifică nu doar siguranța rutieră, ci și nivelul emisiilor. Pentru mașinile noi, prima testare vine după trei ani de la înmatriculare, iar apoi la fiecare doi ani.

Ford Focus Ecoblue, vedeta problemelor

Printre cele mai afectate se numără modelele Ford Focus Ecoblue de 1.5 și 2.0 litri. ADAC atrage atenția că și modelele relativ noi pot fi respinse, scrie focus.de. Filtrul de particule diesel (DPF) este principala cauză a eșecului, degradându-se rapid mai ales la trasee scurte. Înlocuirea lui poate ajunge la 3.000 de euro, o sumă greu de digerat pentru familiile care au ales acest model pentru costul inițial rezonabil.

Defecțiuni ascunse sub capotă

Problemele nu se limitează la filtre. Supapa EGR, care recirculă gazele de eșapament, se poate bloca din cauza depunerilor de funingine, ducând la emisii peste limite și respingerea la TÜV. Turbosuflantele și injectoarele se deteriorează rapid, afectând performanțele motorului și emisiile.

Inspecțiile tehnice scot frecvent la iveală și defecțiuni la frâne, suspensii sau direcție, componente esențiale pentru siguranță. În trecut, softurile defectuoase sau actualizările eșuate au dus la respingerea unor vehicule diesel, chiar dacă acestea păreau noi.

Costuri neașteptate pentru proprietari

Toate aceste probleme generează reparații suplimentare și facturi neașteptate. Vehiculul considerat „prietenos cu bugetul” se poate transforma rapid într-o povară financiară. ADAC recomandă verificări preventive și atenție sporită pentru a evita surprizele neplăcute la prima inspecție TÜV.

