Riscurile unui rezervor gol

Să rămâi fără carburant înseamnă întârzieri, stres și chiar pericole pentru siguranța pasagerilor. În plus, mașina se poate defecta, iar reparațiile pot fi costisitoare.

„La motoarele pe benzină, există riscul arderii pompei de combustibil, deși cazurile sunt mai rare. Problema mai mare apare la diesel: dacă pătrunde aer în circuit, motorul nu mai pornește fără o aerisire făcută în service sau cu echipamente speciale”, a explicat mecanicul Robert Marin pentru Pro Motor.

Cât carburant ar trebui să ai mereu în rezervor

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă ca rezervorul să nu fie lăsat niciodată să scadă prea mult. Pragul critic este atunci când indicatorul arată doar un sfert din capacitate. Ideal ar fi ca nivelul combustibilului să fie menținut la cel puțin jumătate, indiferent dacă mașina funcționează pe benzină sau motorină.

Astfel, șoferii își protejează mașina, evită surprizele neplăcute în trafic și au garanția că nu pun în pericol siguranța lor și a pasagerilor.