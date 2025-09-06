Motoarele diesel sunt construite să reziste sute de mii de kilometri, dar tocmai acest lucru le face predispuse la probleme pe termen lung.

Motoarele pe benzină, în schimb, sunt mai simple, dar pot fi sensibile la calitatea pieselor și a fluidelor folosite.

Top 5 defecțiuni la motoare diesel

Cele mai frecvente defecțiuni la motoarele diesel apar la:

turbină;

pompa de injecție;

supapa EGR;

filtrul de particule (DPF);

volanta cu masă dublă.

Dacă lubrifierea turbinei nu este corectă sau se adună impurități, aceasta începe să funcționeze defectuos. Șuierat la accelerație, lipsă de putere și fum negru dens pe evacuare sunt primele semne.

Pompa de injecție are rolul de a alimenta motorul cu motorină, dar carburanții de slabă calitate pot bloca mecanismul. Când pompa cedează, motorul pornește greu, consumul crește și mașina funcționează neregulat.

La diesel, supapa EGR se murdărește destul de repede și reduce performanța. Dacă este colmatată, vei observa accelerație greoaie și un consum mai mare. În plus, evacuarea scoate fum negru vizibil.

Filtrul de particule (DPF), prezent pe toate diesel-urile Euro 4 și mai noi, se înfundă dacă mașina nu e condusă corect. Motorul trage tot mai greu, în bord apare martorul specific și motorul consumă mai mult. Drumurile scurte și lipsa regenerării sunt cauzele principale.

Volanta cu masă dublă, folosită pentru a reduce vibrațiile, este o piesă scumpă și se uzează după câteva zeci de mii de kilometri. Când cedează, vei simți trepidații puternice la plecarea de pe loc.

Top 5 defecțiuni la motoare pe benzină

La motoarele pe benzină, principalele probleme sunt:

uleiul de motor;

sistemul de răcire;

bujiile arse;

sonda lambda;

debitmetrul.

Un motor pe benzină cere schimburi de ulei dese, la maximum 10.000 km. Dacă amâni, apar depuneri și uzură accelerată, ceea ce poate duce, în timp, la diverse defecțiuni, unele chiar foarte grave.

Un radiator murdar sau furtunele fisurate duc la supraîncălzirea motorului. Martorul din bord se aprinde, iar continuarea drumului poate distruge garnitura de chiulasă.

Fiecare cilindru are o bujie, iar durata de viață a acestora variază între 30.000 și 100.000 km. Dacă sunt arse, motorul pornește greu, merge neregulat și accelerează lent.

Sonda lambda are rolul de a măsura oxigenul din gazele de eșapament și să regleze consumul. Dacă se strică, motorul vibrează la ralanti, consumă mai mult și aprinde martorul Check Engine.

Debitmetrul de aer transmite ECU cât aer intră în motor. Dacă se defectează, apar oscilații la ralanti, pierderi de putere și consum ridicat.

Cum eviți aceste probleme

Pentru a evita, pe cât se poate, aceste probleme, sunt mai multe recomandări, în funcție de fiecare piesă sau situație.

Turbina:

Folosește doar ulei de motor de calitate și schimbă-l la intervalele recomandate;

Verifică periodic filtrul de aer pentru a preveni depunerile;

Evită accelerațiile puternice când motorul este rece;

Nu opri motorul imediat după un drum lung.

Pompa de injecție:

Nu rula mult timp cu rezervorul sub 1/4;

Evită motorina de slabă calitate;

Schimbă filtrul de combustibil la timp;

Evită aditivi „minune” și folosește doar produsele recomandate.

Supapa EGR:

Mergi ocazional pe drumuri lungi pentru a ajuta la curățarea sistemului;

Folosește carburant bun și evită mersul subturat prin oraș;

Curăță EGR-ul atunci când apar primele simptome, nu amâna reparația.

Filtrul de particule (DPF):

Fă drumuri de peste 20-30 km la turații mai ridicate pentru a permite regenerarea;

Evită condusul exclusiv urban pe distanțe scurte;

Nu ignora martorul din bord și verifică filtrul înainte să se blocheze complet.

Volanta cu masă dublă:

Evită plecările bruște și accelerațiile agresive;

Nu tracta cu motorul subturat;

Nu ține mult timp ambreiajul apăsat.

Uleiul de motor la benzină:

Schimbă uleiul și filtrul la intervalul recomandat;

Alege mereu tipul de ulei specificat în cartea tehnică;

Verifică nivelul lunar pentru a preveni lipsa lubrifierii.

Sistemul de răcire:

Verifică regulat nivelul de antigel;

Curăță radiatorul și schimbă furtunele dacă vezi fisuri;

Înlocuiește termostatul și pompa de apă conform planului de întreținere.

Bujii:

Schimbă bujiile conform recomandării producătorului (tradiționale: 30-40.000 km, iridiu/platină: 60-100.000 km);

Verifică și bobinele/cablurile dacă apar rateuri, porniri grele sau ralanti neregulat;

Nu modifica distanța la bujii iridiu decât dacă producătorul prevede.

Sonda lambda:

Folosește benzină de calitate și evită condusul constant la turații foarte mici;

Verifică evacuarea și catalizatorul pentru a preveni defectarea prematură;

Dacă apare martorul „Check Engine”, mergi imediat la diagnoză.

Debitmetrul de aer:

Curăță periodic filtrul de aer și schimbă-l la timp;

Evită condusul în zone foarte prăfuite fără protecție la admisie;

Verifică și etanșeitatea furtunelor de admisie pentru a elimina falsul de aer.

SURSA