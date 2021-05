Realitatea PLUS

Ioana Stăncel a dezvăluit mai multe detalii are întâlnirii avute cu fostul general de securitate în Statele Unite, în anii 2000, și relația păstrată peste ani, până la moartea sa, anul trecut, în emisiunea „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.

Aceasta a povestit cum l-a întâlnit pe fostul general Pacepa.

„În Washington D.C. într-o instituție, organizație strategică unde participam în unele programe, unele din bursele mele țineau de securitate internațională și zona relațiilor strategice, și am avut această ocazie de a participa la mai multe manifestări. Una dintre persoanele care au găăzduit aceste manifestări avea o foarte bună cunoaștere a situației din Europa, fiind din zona de emigrație din Europa, stabilită în Washington D.C., cunoștea foarte bine România, fusese de mai multe ori în România. După una din aceste manifestări, am avut o întâlnire cu mai multe persoane care aveau expertiză despre ce se întâmpla în Europa de Est, atât în perioada Războiului Rece , cât și ulterior. Preocuparea de la acel moment erau riscurile transnaționale privind terorismul și pericolul terorismului internațional pentru Statele Unite și aliații din Europa de Est, context în care mi-a prezentat mai multe persoane, printre care și o persoană, despre care ulterior am aflat că era dl Pacepa, cu identitatea sa din Statele Unite”.

Ioana Stăncel a povestit și cum a început discuțiile la distanță cu fostul general Pacepa, „corespondând și discutând la distanță, mi-a confirmat că el este acea persoană și a fost surprins de prezența mea, tot ceea ce înseamnă pregătirea mea în sănătate publică internațională, securitate umană”.

Legat de aspectul lui Pacepa, despre fizionomia sa, Ioana Stăncel a spus că „nu îl știam, nu a fost una din preocupările mele. Asta a fost și surpriza dânșilor, că foarte mulți români care mergeau în Washington D.C. se interesau de dl Pacepa, eu nu am fost această preocupare. (...) Pot să spun că persoana pe care am întâlnit-o corespundea ca vârstă biologică vârstei pe care dl general ar fi avut-o la acea perioadă și era foarte bună cunoscătoare a realităților din România”.

„Ulterior, în corespondentele cu dânsul, a recunoscut și a povestit, dar eu nu am o abordare de analist, de perspectivă istorică sau jurnalistică.

Dânsul a fost apropiat de comunitatea din România. Chiar și la acel moment era foarte bine informat de ce se întâmpla în România și era foarte apropiat de comunitatea românească din zona metropolitana Washington D.C.”, a relatat Ioana Stăncel, duminică seară, la „Culisele statului paralel”.

Aceasta a mărturisit că nu poate spune foarte multe din conversațiile avute cu Pacepa, „fiind discutii private”.

„Ceea ce pe mine m-a impresionat a fost faptul că vorbea perfect limba română, că soția dânsului de la acel moment era o vorbitoare fluentă a limbii române, fără a face multe greșeli, foarte apropiați de tradițiile și spiritul românesc. Avea o abordare pozitivă față de România. Eu nu am auzit critici la adresa Ro ca stat, avea o nostalgie pentru tot ce însemna România și românismul. Avea critici față de regimul comunist, față de situația în care încă se afla România la începutul anilor 2000, având în administrație la niveluri înalte personaje care au venit din pepiniera Partidului Comunist român, din zona UTC-ului, al Comitetului Central”, a mai povestit Ioana Stăncel.

Ultima oară când a corespondat cu Pacepa a fost „înaintea datei la care dânsul a plecat dintre noi” (14 februarie 2021 - n.red.) Știu că era afectat de tot ce înseamnă pandemie. Vârsta dânsului era destul de înaintată. Am comunicat în mai multe feluri și mai recent. La începutul acestui an am corespondat cu dânsul”.

Despre faptul ca nu mai putea vorbi în urma operațiilor suferite, Ioana Stăncel spune că știa de problemele de sănătate „suficient de grave în ultimii ani, despre solutii medicale incercate pentru confortul și calitatea vieii în ultimele luni. Nu stiam dacă verbal, știam că are dificultăți în a-și găsi energia de a relaționa, inclusiv de a răspunde la mailuri. Oarecum am avut senzația în ultimele luni la sf anului trecut că-și pregătea plecarea”.