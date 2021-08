Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a postat un mesaj cutremurător din partea tânărului de peste 30 de ani, care spune, cu voce sfârșită, „am crezut ca o sa mor in fiecare zi”. Acesta, grav bolnav de COVID-19, care, nevaccinat, a ajuns direct la Terapie Intensivă, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Timp de trei săptămâni a stat la ATI, intubat, ajungând aici cu plămânii afectați în proporție de 80%. La spital a decis să meargă după ce nu mai putea respira și după un tratament cu vitamine ce și l-a autoadministrat, fără recomandarea unui medic.

„Am fost în concediu in Italia, m-am simțit rău în a treia zi, am simțit oboseală excesivă. Am început un tratament cu vitamina C și antibiotic. (...) N-am mai rezistat și am venit la spital, cu afectare pulmonară 80%. Mi-era greu să mă mișc. (...) Oboseală generală, tuse care te îneca, pur și simplu nu aveai aer. (...) N-am putut nici măcar să deschid o sticlă de apă. (...) Puțini din cei intubați mai și scapă, sunt un caz fericit. (...) Fiecare decide pentru viața lui, dar am văzut acum, pe propria-mi piele, că e mai bine să te vaccinezi decât să nu o faci și să faci o formă atât de gravă. Am crezut că o să mor în fiecare zi. (...) Efectele sunt devastatoare. (...) După experiența prin care am trecut cred că e mai bine să te vaccinezi să faci o formă mai ușoară”, a mărturisit tânărul de 34 de ani de pe patul de spital.