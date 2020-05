VIDEO Mărturie emoționantă de pe frontul luptei cu COVID-19. Povestea unui medic român întors de la Chișinău

Medicul Georgiana Matei, coordonatorul echipei medicale care i-a ajutat pe pacienții infectați coronavirus dintr-un spital din Chișinău, și-a reamintit cele mai grele momente prin care a trecut.

Până vineri, 29 mai, în Republica Moldova fuseseră confirmate 7.896 de cazuri de coronavirus, dintre 4.278 de persoane s-au vindecat. Din păcate, au murit 288 de persoane din cauza COVID-19.

Despre experiența de peste Prut, Georgiana Matei a mărturisit că „a fost una foarte dificila; cele mai dific moment au fost cand ne-am vazut colegii pe Terapie Intensivă, COVID pozitiv, care luptau sa traiasca, luptau ca sa respire”.

„Situația in spitale este cam grava, unele spitale sunt goale..., pentru că majoritatea cadrelor medicale, medici, infirmiere sau asistenti s-au infectat si erau transferati la Chisinau. În schimb, la spitalul unde am activat, la Institutul de Medicina de Urgenta din Chisinau, situatia era in regula, desi erau foarte multi pacienti infectati, care necesitau terapie intensiva. Protocoalele erau aceleasi ca in tarile europene”, a mai povestit Georgiana Matei, la Realitatea PLUS.

Mai multe cadre medicale din România care au fost în Republica Moldova s-au infectat cu COVID-19. La sfârșitul lunii aprilie, 42 de medici și asistenți români au plecat în misiune în Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din această ţară.

„Din pacate, șapte dintre colegii din misiune s-au infectat. Știam ca exista acest risc, ne-am asumat acest risc. Din fericire sunt asimptomatici, unii s-au si negativat. Eu, dupa trei teste negative, am inceput serviciul, pentru ca spitalul are mare nevoie de medici si pentru ca imi era foarte dor de echipa de la UPU, care imi este ca a doua familie”, a mai declarat Georgiana Matei, la Realitatea PLUS.