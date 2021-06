Bogdan Neagu este transportatator de autovehicule și a rămas blocat pe autostradă aproximativ 19 ore.

”A fost o imagine apocaliptică. Acoperișuri de case, stâlpi de înaltă tensiune rupți, TIR-uri răsturnate de vânt, grindină de dimensiunea unei mingi de tenis.

Sunt transportator de autovehicule. Toate pe care le transport sunt distruse de grindină. Nu a durat mai mult de 10-15 minute, dar au fost resimțite precum câteva ore ore. Eram în trafic, pe autostradă.

Pâlnia a trecut la aproximativ 1 - 1,5 km prin fața noastră, unde au fost rupți stâlpii de înaltă tensiune din cauza cărora am rămas blocați pe autostradă. A durat 19 ore. Din copaci nu au rămas decât trunchi. De la ora 20:00, de ieri, până astăzi, la 14:00, când am plecat de acolo, nu a fost niciun minut de pauză în ceea ce privește sirenele mașinilor de intervenție.

Autoritățile nu ne-au informat despre situație pe cei care am rămas blocați la 10 km de vama cu Slovacia, nu am fost întrebați dacă avem nevoie de ceva. S-au focalizat pe localitatea distrusă de tornadă, era necesară intervenția lor acolo.

Totul s-a întâmplat cu o repeziciune fantastică, nu a existat vreo informare sau mesaj. După ce au dispărut fenomenele, am văzut pe Google Maps o avertizare de tornadă, dar la o oră”, a povestit bărbatul.

Aceasta a fost cea mai violentă tornadă din Europa din ultimii ani. Un sat a fost distrus complet de vântul puternic, care a atins 320 de km/h.

Ministrul ceh de Interne a anunțat că toate echipajele de urgență au fost trimise în zona afectată. De asemenea, au fost trimise și echipe de salvare a victimelor sub dărâmături.

Austria a trimis în sprijin 20 de ambulanțe și două elicoptere de salvare în regiunea distrusă de tornadă.

Meteorologii spun că tornada s-a produs din cauza vremii extreme. Mai mult, ei trag un semnal de alarmă și spun că e posibil ca și tara noastră să fie lovită de un astfel de fenomen periculos.

”Există riscul să avem tornade inclusiv în România și în general în Europa. Anual, sunt în jur de 800-900 de tornade, diferența față de SUA e că sunt mai puțin intense. Această tornadă, după cum arată, a fost probabil de intensitatea F3 sau F4. F5 e maximum. Am avut și noi una, la Făcăeni, unde au fost pierderi de vieți omenești. E o tornadă de o intensitate rară în Europa.

Nu se poate face o legătură directă cu schimbarea climei, dar acest lucru favorizează ingredientele pentru formarea furtunilor puternice. Există rațiuni teoretice, chiar dacă nu avem o confirmare în date observaționale - e un front de cercetare în sensul acesta - statistic vorbind, e o ipoteză rezonabilă că schimbările climei la nivel global poate aduce astfel de fenomene”, a declarat climatologul Roxana Bojariu, la Realitatea Plus .

Imagini cu urmările tornadei devastatoare din Cehia sunt disponibile în video-ul de mai jos: