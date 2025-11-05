Potrivit acestuia, amenințarea hibridă e reprezentată de lucruri precum tentative de asasinat și bruierea avioanelor. În acel moment, președintele României l-a contrazis pe Mark Rutte și i-a spus că înseamnă mai multe lucruri.

Reporter: Domnule secretar general, domnule președinte care este ultima evaluare a NATO privind evolutia razboiului hibrid din romania. Ce sfat ați da domnule secretar general României pentru a combate razboiul hibrid, cu atât mai mult cât timp în tari din estul Europei și chiar din România care cred că Putin ar fi un patriot.

Secretarul general NATO vine în România după anunțul retragerii trupelor americane

Mark Rutte: Știți, când vine vorba de războiul hibrid, este puțin ciudat. Am văzut tentative de asasinat în unele țări, bruierea unor avioane comerciale, care ar putea pune riscuri semnificative aviației comerciale, atacul asupra Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Câteodată facem lucruri mari, câteodată facem unele mai mici, câteodată nici nu poți să vezi dar lucrăm foarte greu colectiv pentru a ne asigura că ne vom apăra împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv cele hibride.

În acel moment, Nicușor Dan a intervenit în discuție cu o explicație amănunțită asupra noțiunii de război hibrid

Nicușor Dan: Hibrid înseamnă mai multe lucruri. Înseamna cyber, înseamnă, cum a spus domnul secretar atacuri nerevendicate pe infrastructura critică, dumeavoastră v-ați referit la dezinformare, e un fenomen relativ nou pentru țările membre NATO și pentru NATO, NATO are o strategie si e evident ca trebuie să colaborăm și să ne împărtășim experientele față de această amenințare relativ nouă.

Mark Rutte, discuții cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Reacția șefului NATO, după retragerea armatei americane: ”Vom apăra fiecare centimetru din alianță”