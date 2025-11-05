Cei doi lideri vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României, după retragerea unui număr important de soldați americani de pe teritoriul țării noastre.

De asemenea, ei vor participa la NATO-Industry Forum 2025, un eveniment organizat odată la doi ani, care este desfășurat sub patronajul Secretarului general al NATO.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare este un eveniment la nivel strategic care facilitează o colaborare directă și continuă între NATO și industrie, iar tema ediției din 2025 este ”Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

Evenimentul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la modelarea modului în care acești bani sunt investiți pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capabilitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar, conform site-ului oficial al NATO.