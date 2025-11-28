„Este o confirmare a imposturii de la vârful statului român.

Asta se confirmă, Bolojan trebuie să-și asume că este incompetent, incapabil să își aleagă echipa, sunt ferm convins că a fost informat de această impostură încă de la startul mandatului, a știut despre toate aceste lucruri.

Sunt foarte mulți în politica românească și mai ales în USR care se află exact în aceeași situație.

Dacă o să vă uitați la CV-urile lor, nu o să vedeți unul care să fi avut o facultate pe bune.

Ei nu îl apără pe Ionuț Moșteanu, ei se apără pe ei, pentru că se află exact în aceeași situație.”, a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS.