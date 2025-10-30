Mai mult decât atât, Marius Lulea amintește cetățenilor că și sistemul comunist a a acționat în același fel în perioada premergătoare Revoluției.

"Se comit foarte multe nedreptăți, dar să nu uităm că acest tip de comportament este specific regimurilor totalitare care pierd puterea. Să nu uităm că și comunismul, când a pierdut puterea și a simțit acest lucru, a început să acționeze mult mai opresiv. Iar la un moment dat încep chiar să se panicheze, și toate acțiunile arată că suntem într-o astfel de situație.

Este evident că asistăm la o prăbușire a încrederii românilor în statul construit de PSD și PNL, iar ceea ce vedeți reprezintă panica generată de această neîncredere. În loc să guverneze și să aibă grijă de bătrâni, ei cred că e mai bine să închidă prin forță gura poporului," a afirmat Lulea.