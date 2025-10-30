Marius Lulea (AUR), după acțiunea jandarmilor împotriva susținătorilor lui Călin Georgescu: Sistemul se comportă ca un regim totalitar

Lulea susține că actuala putere a pierdut contactul cu românii
Marius Lulea trage un semnal de alarmă, după ce susținătorii lui Călin Georgescu au fost bruscați de jandarmi. Potrivit acestuia, comportamentul sistemului care conduce România este același cu cel al dictaturilor care simt că pierd puterea și fac orice le stă în putință ca să o păstreze. 

Mai mult decât atât, Marius Lulea amintește cetățenilor că și sistemul comunist a a acționat în același fel în perioada premergătoare Revoluției. 

"Se comit foarte multe nedreptăți, dar să nu uităm că acest tip de comportament este specific regimurilor totalitare care pierd puterea. Să nu uităm că și comunismul, când a pierdut puterea și a simțit acest lucru, a început să acționeze mult mai opresiv. Iar la un moment dat încep chiar să se panicheze, și toate acțiunile arată că suntem într-o astfel de situație.

Este evident că asistăm la o prăbușire a încrederii românilor în statul construit de PSD și PNL, iar ceea ce vedeți reprezintă panica generată de această neîncredere. În loc să guverneze și să aibă grijă de bătrâni, ei cred că e mai bine să închidă prin forță gura poporului," a afirmat Lulea.