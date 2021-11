"Sunt mai multe planuri atât interne, cât și extrene. Majoritar e factorul extern. Orice cuceritor din istoria lumii a dorit să intre în Cetate prin distrugerea credinței. Asta se încearcă de 2000 de ani. Odată ce un popor își pierde credința, își pierde unitatea, siguranță (...). Unde e credință poporului român? În biserică. Cum se face asta? Prin instituții media foarte bine plătite din afară, aceleași instit care produc idei neomarxiste, progresiste (...).

Campanii de acest fel au apărut în 2000 împotriva Bisericii Catolice - acțiuni reprobaile ale unor clerici din biserica catolică, care unele s-au probat, altele nu, dar să contnui deja devine o campanie (...)

Publicul vrea să fie informat, zic ei. Cineva care merge la biserică nu vrea să cunoască din ce material e făcut potirul. În Casa lui Dumnezeu te duci așa cum te-ai născut, smerit, umil (...)", a afirmat jurnalistul care a scris editorialul "Cine finanțează atacurile concertate, de la București, la New York, împotriva Bisericii Ortodoxe?", publicat pe romanialibera.ro.

Potrivit jurnalistului, toate atacurile din ultima perioadă la adresa BOR nu îl vizează direct pe Patriarh, așa cum s-ar putea crede, ci vizează credința poporului român.

"Nu e un atac la Patriarh, ci la credința noastră. Românii sunt cei acre trebuie să vadă de unde vine răul. În istorie au mai fost astfel de perioade de lipsă de credință, când omul a dispărut, între anii 600-1000. Ei vor continua atacul, dar slujitorii Domnului trebuie să înțeleagă de unde vine atacul. Binele trebuie promovat, răul se propagă singur, este o zicală", a arătat Marius Ghilezan.

În opinia sa, ar trebui să existe o lege prin care fondurile ONG-urile să fie publice, ca în cazul societăților comerciale. "O transparentizare a fondurilor ca să știm cine a finanțat atacul împotriva Catedralei Mânturii Neamului, care e un vis de 120 de ani, de la Carol I", a arătat el, subliniind că Patriarhia nu s-a putut apăra în acest caz.

"Diavolul se ascunde mereu în lucruri mărunte", a mai spus jurnalistul.

Marius Ghilezan susține că în ziua în care Bogdan Aurescu începea vizita oficială în SUA, New York Times spunea că "România are cele mai multe morți de covid per capita". "Că suntem pe locul 1 țară din lume în care mor oamenii pe capete și că vinovați sunt clericii români care spun că vaccinurile sunt uneltele diavolului. Un articol plătit, comadat care să anunțe că în România datorită clerului se moare. Ne dăm seama că se plătesc bani când încep dezvăluirile. 1500 euro salariul minim pentru 8 luni - un buget de 10.000 de euro pentru un singur om. Ca să ce? Audiențele, sigur, au fost uriașe. Asta nu înseamnă că lumea și crede", a conchis acesta.