Amalia, prietena din copilărie a Papei, recunoaște că a fost cerută de soție de către Suveran în urmă cu mulți ani. Ea ar fi refuzat cererea, iar după toate acestea, Jorge Mario Bergoglio a decis să devină preot. Cererea în căsătorie s-a întâmplat când Papa avea vârsta de 12 ani.

Papa Francisc s-a născut pe 17 decembrie 1936 la Buenos Aires, Argentina, sub numele de Jorge Mario Bergoglio. A fost ales papă pe 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor şi a condus Biserica Catolică până la moartea sa, în 21 aprilie 2025.

Jorge Mario Bergoglio a fost doar la un răspuns distanță de un alt destin, unul în care nu era preot. Într-un interviu pentru La Stampa, prietena din copilărie a Suveranului Pontif a recunoscut faptul că i-a răspuns cu „nu” la una dintre cele mai frumoase întrebări ale vieții. Cei doi au copilărit și crescut împreună într-un cartier din Buenos Aires.

Luminile Turnului Eiffel, stinse în această seară, în semn de doliu pentru moartea Papei Francisc

„Noi eram doar copii! Relația noastră a fost complet nevinovată. Am crescut împreună, dar am început să-l cunosc mai bine când am împlinit 12 ani. Vremurile de atunci erau diferite. Ne-am îndrăgostit unul de altul”, a spus Amalia.

Amalia Damonte, în vârstă de 76 de ani în momentul acordării interviului (2013), a mai spus că a fost șocată atunci când fostul ei iubit din copilărie a devenit papă.

Cererea in căsătorie a fost trimisă prin intermediul unei scrisori, în 1948 sau 1949. Papa i-a precizat Amaliei că daca îl va refuza va deveni preot.

„Într-o zi mi-a spus: ”Dacă nu pot să mă căsătoresc cu tine, voi deveni preot”. Din fericire pentru el, am spus nu!”, a mai dezvăluit Amalia în cadrul interviului.

Femeia a mai spus că au întrerupt legătura din momentul în care ea s-a căsătorit, văzându-și de viață.

Moartea Papei Francisc ar putea însemna începutul Apocalipsei. Ce spune profeția Sfântului Maleahi