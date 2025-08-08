În 21 iulie 2025, DRDP Cluj anunţa, printr-o postare pe Facebook, că breteaua numărul 2 care face parte din nodul rutier Sebeş, între autostrăzile A 1 şi A 10 se închide.

”Se instituie restricţii de circulaţie pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeş (A1 Deva - A10 Alba). Se efectuează lucrări la Pasajul PN02 peste autostrada A1. Conducătorii auto care circulă pe A1 dinspre Deva şi doresc să intre pe A10 vor fi direcţionaţi să utilizeze ieşirea de pe autostradă la Nodul Sebeş, prin sensul giratoriu. Lucrările vor fi executate de Impresa Pizzarotti, în perioada de garanţie. Vă rugăm să circulaţi cu prudenţă în zona lucrărilor şi să respectaţi semnalizarea rutieră temporară!”, este anunţul postat online de DRDP Cluj, în 21 iulie.

Oficialii de la drumuri nu precizau care sunt motivele concrete pentru care breteaua construită cu două benzi de circulaţie a fost închisă traficului.

Presa locală susține că drumul de mare viteză, aflat în garanţie, este afectat de ”o deteriorare gravă a unei culeei”, un element de infrastructură care susţine calea de acces către un pod.

”Cauza închiderii bretelei 2, neprecizată în comunicatul DRDP Cluj, o constituie o deteriorare gravă a culeei de la pasajul care face legătura dintre A1 şi A10, pe direcţia de mers Deva-Alba Iulia. Practic, este vorba de o rotire a culeei, care cel mai probabil a apărut din cauza tasărilor neuniforme ale fundaţiei sau erodării terenului”, scriu jurnaliştii locali.

Aceştia au solicitat DRDP un punct de vedere cu privire la situaţia nodului rutier Sebeş.

Soluţia este, potrivit oficialilor instituţiei, ”ecran de piloţi foraţi în spatele culeei, solidarizaţi la partea superioară (sub cale) cu un radier de beton armat pe toată lăţimea podului; coloane de diametru mare, două de fiecare parte a podului, solidarizate cu un radier la nivelul terenului, în faţa rampei culeei”.

DRDP susţine că ”lucrările sunt în perioada de garanţie până în luna decembrie 2025, remedierea se realizează pe cheltuiala Antreprenorului”, instituia susţinând că ”este responsabilitatea Antreprenorului să se mobilizeze. În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, Beneficiarul va solicita prelungirea perioadei iniţiale de garanţie cu perioada efectuării lucrărilor de remediere a defecţiunilor”.

Conform instituţiei, termenul de remediere a problemei este 21 noiembrie 2025.

Jurnaliștii locali spun însă că, în timp ce ruta alternativă pe care şoferii care trec de pe o autostradă pe alta sunt direcţionaţi se formează coloane de kilometri, în zona afectată nu lucrează nimeni, zile la rând.

”De la comunicatul din 21 iulie şi până astăzi, 8 august, exceptând decopertarea asfaltului, echipele constructorului nu au fost văzute în teren. Practic, de zile întregi, nu se lucrează nimic”, scrie sursa citată, prezentând imagini de la faţa locului.

Acestea nu sunt singurele probleme apărute pe autostrada A10 Sebeş-Turda. În trecut, o parte a autostrăzii a fost închisă din cauza unor alunecări de teren produse pe dealul de la Alba Iulia Nord, potrivit sursei.